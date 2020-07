Marche, Coronavirus: 4 nuovi casi nelle ultime 24 ore Nessun nuovo decesso nella nostra regione

Epidemia di Coronavirus, oggi nelle Marche. Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati effettuati 1179 tamponi: 660 nel percorso nuove diagnosi e 519 nel percorso guariti. Quattro casi positivi: uno registrato in provincia di Pesaro Urbino, uno in provincia di Ancona e due in provincia di Macerata.



Anche oggi, giovedì 9 luglio, nelle Marche non sono stati registrati morti per Coronavirus. Si tratta del 24esimo giorno consecutivo: più di tre settimane senza vittime. Sono state 987 le vittime dell’epidemia nella nostra regione. Sono morti 589 uomini e 398 donne, con un’età media di 80,5 anni; il 94,9% delle vittime aveva patologie pregresse.

Sono 242.363 i casi di Covid-19 registrati in Italia il 9 luglio 2020: un aumento di 229 casi e 12 decessi rispetto al giorno precedente, portando il totale delle vittime a 39.426. La Lombardia si conferma epicentro della crisi con 119 nuovi contagi, l’equivalente del 51% del totale, mentre il resto dei positivi si concentrano in Emilia Romagna (29), Lazio (28), Piemonte (16) e Veneto (10). I. Il totale di dimessi/guariti sale 193.978 (+338, +0,17% rispetto a ieri), mentre il bilancio degli attualmente positivi scende a 13.459 (-136, -1,00%). Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è 52.552, per un totale di 5.806.668.