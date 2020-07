Ambulatorio vaccinazioni di Senigallia: accesso solo su appuntamento Comunicazione all'utenza da parte del Dipartimento di Prevenzione ASUR Marche Area Vasta 2 Senigallia

Si comunica all’utenza che l’ambulatorio vaccinazioni di Senigallia, via Po, riceve solo su appuntamento.

Per prenotazioni, telefonare dal lunedì al venerdì dalle ore 13 alle ore 14.30 al numero 071 79092325 per bambini da 0 a 4 anni e al numero 071 79092310 per tutte le altre fasce di età.

Inoltre, si informa che dal 1° luglio 2020 l’ambulatorio vaccinale è aperto solo dal lunedì al venerdì.

Dr.sse Vania Moroni e Daniela Cimini

U.O.C. ISP – Sorveglianza e Prevenzione delle Malattie Infettive e Cronico Degenerative

Dipartimento di Prevenzione – ASUR Marche – AV2 – Senigallia