Coronavirus, altra giornata senza vittime nelle Marche Quasi 30.000 domande per contributi arrivate alla Regione

86 Letture Cronaca

Anche oggi, giovedì 2 luglio, nessuna vittima per il Coronavirus nelle Marche, dove i decessi restano 987, la gran parte di persone con malattie pregresse.



Il Gores ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati processati in totale 1343 tamponi, di cui 846 nel percorso nuove diagnosi e 497 nel percorso guariti.

Tre casi positivi registrati: uno in provincia di Pesaro e Urbino, uno in provincia di Ancona e uno in provincia di Macerata.

In totale le istanze presentate a oggi per i contributi economici regionali post-covid sono invece 27.969.