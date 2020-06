“Dare risposta alle urgenze della scuola” Mangialardi sulla riapertura nel prossimo anno scolastico

“La riapertura delle scuole di ogni ordine e grado, con didattica in presenza, a partire dal nuovo anno scolastico, rappresentava un obiettivo prioritario per studenti, famiglie ed enti locali.

Averlo raggiunto dopo un lungo, e a volte anche teso confronto con la ministra, è un passo avanti significativo per le regioni. Ora è indispensabile che sia dia attuazione agli interventi necessari ad assicurare la sicurezza nelle scuole attraverso protocolli puntuali.

L’impegno della nostra coalizione è però rivolto a dare rispostealle urgenze della scuola nella sua complessità e questo vuol dire rispetto per gli studenti e per gli insegnanti. Il tema del personale docente sarà subito affrontato per ripristinare l’organico, tanto del personale di ruolo quanto di quello supplente, con un’attenzione particolare ai territori colpiti dal sisma, perché il sistema scuola delle Marche torni di esempio al resto del Paese”.

A dirlo è Maurizio Mangialardi, candidato alla presidenza della Regione Marche.

