Cooss Marche, la preoccupazione dei sindacati Il 30 giugno importante assemblea del consiglio di amministrazione

141 Letture Cronaca

“Siamo fortemente preoccupati per la situazione della cooperativa Cooss Marche e per le possibili ricadute sia economiche che occupazionali sui lavoratori – scrivono in una nota le Segreterie Regionali Fp-Cgil, Fisascat-Cisl, Fp-Cisl e Fpl-Uil – Va fatta chiarezza, inoltre, sul ruolo delle Organizzazioni Sindacali in questo contesto e sulla posizione del sindacato confederale in questa vicenda.”