“Non si snaturi l’autonomia di Anci” Il vice coordinatore di Anci Giovani interviene sulla candidatura in Regione di Mangialardi

In questi mesi la sinistra ha dimostrato di essere affamata di potere e cerca di occupare tutti i posti chiave per controllare le istituzioni a qualunque livello, ipotizzando addirittura modifiche della legge regionale elettorale a pochi mesi dal voto.

Maurizio Mangialardi è ufficialmente il candidato del Pd alle prossime elezioni regionali ma al contempo è anche Presidente di Anci Marche.

L’art. 16 dello Statuto di Anci Marche parla chiaro: il Presidente rappresenta l’associazione in ogni rapporto e ne ha la legale rappresentanza.

L’Anci, per noi amministratori comunali, è un riferimento importante in quanto rappresenta una realtà associativa necessaria per condividere le principali battaglie a tutela dei cittadini e degli Enti Locali.

Snaturare l’autonomia e il ruolo di garanzia dell’ANCI ma anche la credibilità istituzionale per passerelle politiche sui territori è gravissimo ed inaccettabile. Da amministratori locali chiediamo le immediate dimissioni da Presidente Anci Marche del candidato governatore Mangialardi. In questo momento così delicato per le amministrazioni comunali è quanto mai urgente ritrovare una figura di garanzia interlocutore di tutti.

In attesa del ripristino del corretto funzionamento, così come richiesto dal Sen. Francesco Battistoni, tutti noi amministratori locali di Forza Italia ci asterremo dalla partecipazione delle iniziative e attività, oggi purtroppo strumentali, di ANCI Marche.

Valerio Pignotti

Vice Coordinatore regionale Anci Giovani Marche

Coordinatore regionale Forza Italia Giovani

