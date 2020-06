Coronavirus, nessun nuovo decesso nelle Marche Nelle ultime ventiquattr'ore non si sono registrati nemmeno altri tamponi positivi al Covid-19

148 Letture Cronaca

Nessun tampone positivo né nuovi decessi legati alla pandemia di Coronavirus: questi i dati giornalieri diffusi dal Gores regionale nel corso della giornata di sabato 20 giugno.

I contagi totali registrati nella nostra regione rimangono così a quota 6.768 per il terzo giorno di fila. Nelle ultime ventiquattr’ore, i tamponi analizzati sono stati 549, tutti con esito negativo.

Le persone ancora ricoverate nelle varie strutture ospedaliere marchigiane ammontano a 13, nessuna delle quali in terapia intensiva: 2 in aree semi-intensive, 8 in reparti non intensivi e 3 in situazioni di degenze post-acute. A loro vanno sommati i 37 pazienti ospitati in altre strutture territoriali.

I decessi complessivi nelle Marche a partire dall’inizio della pandemia restano 994, l’ultimo dei quali si è verificato nella giornata di lunedì 15 giugno.