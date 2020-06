Super Ecobonus: il primo passo è affidarsi a un’impresa certificata come Marinelli Sisto La qualificata ditta edile di San Lorenzo in Campo ci spiega cos'è il Super Ecobonus e come si ottiene la detrazione del 110%

Super Ecobonus: cos’è

Cerchiamo di fare chiarezza. La vera novità del Decreto con cui il Governo mette in campo 55 miliardi di euro, in tema di rilancio dell’edilizia si chiama Superbonus al 110%.

Tutti lo chiamano più semplicemente ecobonus. Invece no. Bonus, Ecobonus e Superbonus sono tre cose diverse. In comune spartiscono l’idea di fondo che il rilancio dell’economia passi anche attraverso una riqualificazione delle nostre case. Sono dunque strumenti per dare un nuovo impulso al settore edilizio e, contemporaneamente, compiere un passo avanti nel segno della sostenibilità. Con vantaggi per l’intera collettività.

Le nuove misure prevedono una serie di detrazioni per interventi effettuati sugli immobili dall’ 1 luglio fino al 31 dicembre 2021. Ma il Governo pare propenso ad estendere la validità del Superbonus fino al 2022.

Attraverso lo strumento della cessione del credito d’imposta, il Super Ecobonus permetterebbe di effettuare interventi a sostanziale costo zero, salvi gli oneri finanziari. La detrazione Irpef ed Ires prevista è pari al 110% della spesa, su un ammontare complessivo di 60.000 euro, moltiplicabile per unità immobiliare.

Super Ecobonus: gli interventi “base”

Il meccanismo del Super Ecobonus al 110% si incentra sull’agevolazione legata a interventi per il risparmio energetico qualificato. Si tratta della sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti negli edifici unifamiliari, o nelle parti comuni degli edifici, e l’isolamento termico delle superfici esterne con materiali isolanti che rispettino specifici criteri ambientali minimi. Insomma, il cappotto.

Però attenzione: ci sono delle condizioni. La riqualificazione energetica, così come le installazioni di impianti fotovoltaici devono far sì che l’immobile, in seguito all’intervento, migliori di almeno due classi energetiche. Se non è possibile il passaggio di due classi, per usufruire del Super Ecobonus bisogna che l’edificio conquisti la classe energetica più alta. Questa va certificata tramite attestato di prestazione energetica rilasciato da un tecnico abilitato.

I sistemi di isolamento termico a cappotto o ETICS (External Thermal Insulation Composite System) hanno il compito di ridurre le dispersioni termiche dell’involucro esterno dell’edificio per un miglioramento delle prestazioni energetiche, soprattutto negli edifici esistenti.

L’applicazione deve seguire determinati criteri che solitamente sono stabiliti dal produttore, in quanto il rivestimento si presenta come kit di componenti, soggetto al rilascio di un Eta secondo la guida Etag 004. Pertanto il produttore garantisce le prestazioni del kit solo se questo è posato nel rispetto di specifiche prescrizioni.

E’ precisa scelta aziendale della Marinelli Sisto srl di San Lorenzo in Campo puntare e investire sulla qualità e in sistemi di certificazione. L’ottenimento ed il mantenimento della certificazione, rappresenta la possibilità di operare in eccellenza, con una metodologia di lavoro efficiente ed efficace, responsabile, trasparente, fortemente orientata ad offrire al cliente garanzia di operare in qualità nel rispetto dell’ambiente.

La certificazione accreditata rappresenta un valore aggiunto, una garanzia di qualità e uno strumento di fiducia per i consumatori, così come un supporto alla pubblica amministrazione.

A giugno 2018 è stata pubblicata la norma UNI 11716:2018 per la certificazione professionale degli installatori dei sistemi a cappotto, fortemente voluta dall’Impresa Edile Marinelli Sisto srl in un’ottica di qualità totale degli interventi di efficientamento energetico degli edifici.

La corretta posa di un sistema a cappotto è infatti estremamente rilevante per potere ottenere la durabilità estetica e funzionale del cappotto termico e per poter garantire negli anni i risultati attesi.

Se anche il progettista ha realizzato un progetto a regola d’arte – seguendo la norma UNI 11715:2018 per la progettazione e posa del Sistema di Isolamento Termico a Cappotto, una posa scorretta può vanificare tutto il progetto. Gli errori di posa possono infatti produrre fessurazioni, crepe, distacchi, movimenti dei pannelli isolanti, infiltrazioni di aria esterna dietro i pannelli isolanti, riducendone l’efficacia.

In quest’ottica la Marinelli Sisto srl consegue anche la certificazione professionale di Pittori Edili UNI 11704:2018, ossia del soggetto che opera nell’ambito dell’applicazione di sistemi di verniciatura per l’edilizia e di prodotti affini, in termini di conoscenza, abilità e competenza in conformità al Quadro Europeo delle qualifiche (European Qualification Framework – EQF).

Obbiettivo della nostra azienda è quello di selezionare le soluzioni più adeguate per offrire ai nostri clienti servizi convenienti, affidabili e ottimizzati e anche quello di arricchirsi di conoscenze ed essere sempre all’avanguardia con le tecniche applicative delle lavorazioni.

E’ per questo che il nostro personale si tiene sempre aggiornato e frequentando costantemente corsi teorico-pratici alla DAW Akademie Caparol: polo di formazione interamente dedicato ai professionisti dell’edilizia, la Marinelli Sisto srl di San Lorenzo in Campo è diventata ditta specializzata in Cicli Applicativi Caparol.

La certificazione delle competenze e la cultura tecnica sono strumenti di aiuto al miglioramento continuo, uno stimolo per alzare gli standard aziendali e conseguire un costante incremento di efficienza. Rappresenta inoltre una garanzia di qualità professionale subito evidente per Progettisti, Architetti, Ingegneri, Imprese del settore e committenti che, prima di affidare i lavori, potranno scegliere professionisti competenti e preparati con maggiore fiducia, a tutela e vantaggio della categoria e del comparto in genere.

