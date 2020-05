Coronavirus nelle Marche: ancora 0 decessi e 3 soli nuovi contagi I dati del 31 maggio: 9 persone in tutta la regione ancora in terapia intensiva

Nessun decesso nelle ultime 24 ore nelle Marche tra i malati di Coronavirus.



Restano dunque 987 le vittime dall’inizio della pandemia, delle quali il 94.9% con patologie pregresse.

Il Gores Marche, nella giornata di domenica 31 maggio, ha anche comunicato che i nuovi contagi in regione sono 3, su ben 1.150 tamponi, dei quali 670 tra le nuove diagnosi e 480 nel percorso guariti.

I contagiati provengono dalle provincie di Pesaro-Urbino, Ancona e Macerata.

Attualmente negli ospedali delle Marche ci sono 23 persone ricoverate in reparti non intensivi, 8 in semi-intensivi e 9 in terapia intensiva.