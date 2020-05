Le Marche approvano il Piano Sociale regionale Per il periodo 2020-2022

Disco verde dell’Aula, martedì 12 maggio, al “Piano Sociale Regionale 2020-2022 – Indirizzi prioritari e strategie per lo sviluppo e l’innovazione del welfare marchigiano e per il rafforzamento degli interventi in materia di servizi sociali”.