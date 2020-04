Coronavirus: nelle Marche, 179 ricoveri in meno in un giorno Oltre 2mila guariti; sono 48 i ricoverati in terapia intensiva

Scende di ben 179 unità in un giorno il numero dei ricoverati negli ospedali marchigiani per coronavirus: da 692 passano a 513 grazie soprattutto al brusco calo di degenti in area post critica (da 222 a 72).

In diminuzione anche i pazienti in terapia intensiva (da 52 a 48), semintensiva (da 134 a 119) e in reparti non intensivi (da 284 a 274). Oltre al calo di ricoveri si registra anche un balzo di guariti che superano quota 2mila (2.131).