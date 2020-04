Coronavirus, 53 nuove persone positive nelle Marche In calo il numero dei ricoverati negli ospedali regionali

Sono 53 i nuovi contagi da Coronavirus comunicati dal Gores Marche nella mattinata di domenica 26 aprile, numeri così in rialzo rispetto ai 30 tamponi positivi fatti registrare sabato 25 aprile.

I test con esito positivo hanno rappresentato il 6,22% degli 851 tamponi analizzati dalla giornata di ieri, mentre complessivamente ammontano oramai a 6.111 su 35.107 (17,4%).

Il numero delle persone ricoverate nei vari ospedali marchigiani scende a 498 rispetto alle 522 di sabato, cui vanno aggiunte le 225 in regime di degenza post-critica: 58 pazienti sono ospitati in terapia intensiva (3 a Senigallia), 147 in aree semi-intensive (5 a Senigallia) e 296 in reparti non intensivi (36 a Senigallia).