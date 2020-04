Coronavirus, 30 nuovi tamponi positivi riscontrati nelle Marche Sono 522 le persone attualmente ricoverate nelle varie strutture ospedaliere della nostra regione

Torna a diminuire il dato relativo ai nuovi contagi da Coronavirus riscontrati nelle Marche: nel corso delle ultime ventiquattro ore sono stati 30 i tamponi che hanno dato esito positivo.

Complessivamente sono stati 1.143 gli esami eseguiti a partire da ieri: la percentuale dei positivi si attesta così al 2,62%. Dall’inizio dell’emergenza sanitaria i tamponi risultati positivi sono stati 6.058, a fronte di un totale di 34.256 test condotti (17,69%).

Nelle strutture ospedaliere marchigiane sono attualmente ricoverate 522 persone, 58 delle quali in terapia intensiva (3 a Senigallia) e 151 in aree semi-intensive (5 a Senigallia): i ricoveri in reparti non intensivi ammontano invece a 313, di cui 42 presso l’ospedale di Senigallia.