Oltre 1100 nelle Marche i tamponi positivi a Coronavirus È di 235 l'aumento giornaliero dei contagiati in regione

1.504 Letture Cronaca

Coronavirus Marche: aggiornamento dati dal GORES – tamponi al 15/03/2020 ore 9.00

Il Gruppo Operativo Regionale Emergenza Sanitaria ha comunicato i risultati degli esami di laboratorio conclusi nella notte.

Salgono a 1133 i positivi (235 più di sabato 15), su un totale di 2946 testati.

È quindi ancora in salita la curva dei contagi, della quale si sta cercando di raggiungere prima possibile il picco, grazie alle misure di contenimento in atto in tutta Italia.

La tabella si può scaricare dal sito della Regione Marche http://www.regione.marche.it/News-ed-Eventi/Post/60855