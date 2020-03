Coronavirus: altri 133 tamponi positivi: sono 725 i casi nelle Marche Nessun decesso registrato nelle ultime ore

Altri 133 tamponi positivi. E’ questo il dato divulgato dal Gores nell’aggiornamento odierno delle ore 9.00 del 13 marzo.



Le ultime analisi di laboratorio della Sod Virologia hanno rivelato altri 133 casi sui 311 testati.

Salgono quini a 725 i contagiati su 2218 persone testate.

Al momento non si segnalano decessi per la giornata odierna. I morti nella nostra Regione riconducibili al Covid-19 sono 27 in totale.