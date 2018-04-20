Treni notturni speciali per il Summer Jamboree 2026 anche il 7 e 8 agosto L'iniziativa per consentire ai visitatori di rientrare comodamente al termine delle serate di festival

298 Letture Cronaca

È in corso il Summer Jamboree #26 che fino al 9 agosto trasforma Senigallia nella Hottest rockin’ holiday on Earth. Le temperature saliranno, soprattutto sulle piste da ballo e, dopo gli immancabili live concert a ingresso gratuito, non si smetterà di ballare fino a notte fonda.

La Regione Marche e Trenitalia, main sponsor del Festival, mettono a disposizione del popolo del Rock’n’Roll dei treni speciali straordinari per venerdì 7 agosto e sabato 8 agosto dopo le una di notte, quando un nuovo giorno è appena iniziato, ma per il popolo del Summer Jamboree continua la voglia di muoversi a ritmo di Swing.

Per consentire ai visitatori di rientrare comodamente al termine delle serate di festival ci saranno due treni regionali speciali che venerdì 7 e sabato 8 agosto effettueranno due tratte: Senigallia – San Benedetto del Tronto e Senigallia – Rimini e sarà possibile acquistare i biglietti nei sistemi di vendita di Trenitalia dal 1° agosto 2026. Ecco gli orari e i percorsi

Treno regionale 6931 | Partenza da Senigallia alle 1:28, arrivo a San Benedetto del Tronto alle 3:15

Fermate: Marzocca 1:34, Montemarciano 1:39, Falconara M.1:44, Ancona 1:54/58, Varano 2:04, Osimo 2:11, Loreto 2:17, Porto Recanati 2:21, Potenza Picena 2:27, Civitanova 2:34, Porto S.Giorgio 2:43, Pedaso 2:51, Cupramarittima 2:58, Grottammare 3:02

Treno regionale 6938 | Partenza da Senigallia alle 1:53, arrivo a Rimini alle 2:50

Fermate: Marotta 2:00, Fano 2:08, Pesaro2:17, Cattolica 2:28, Misano 2:33, Riccione 2:37, Rimini Miramare 2:42

Il viaggio in treno rappresenta da sempre una parte integrante dell’esperienza del Summer Jamboree, accompagnando il pubblico verso Senigallia in maniera sostenibile. Per l’edizione 2026, grazie alla partnership con Trenitalia, sarà possibile vivere il weekend di festival appieno tornando a casa in maniera sicura grazie ai treni notturni straordinari programmati.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.