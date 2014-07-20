Giovedì 6 agosto il Summer Jamboree firma una delle serate più prestigiose e spettacolari Dalla leggenda vivente della chitarra Albert Lee, tra i musicisti più influenti della storia del Country Rock, al fascino senza tempo del Burlesque a Senigallia

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Giovedì 6 agosto il Summer Jamboree firma una delle serate più prestigiose e spettacolari dell’edizione 2026, con un programma che riunisce sul Trenitalia Stage e sull’Hera Stage grandi protagonisti della scena internazionale e uno degli appuntamenti più iconici del festival. Dalla leggenda vivente della chitarra Albert Lee, tra i musicisti più influenti della storia del Country Rock, al fascino senza tempo del Burlesque & Cabaret Show, fino all’energia della Seven Seas Orchestra, il pubblico sarà protagonista di un viaggio attraverso alcune delle espressioni più autentiche della cultura musicale americana degli anni Quaranta e Cinquanta.

Il Trenitalia Stage di Piazza Garibaldi accoglierà uno degli ospiti più importanti dell’intera edizione del Summer Jamboree: Albert Lee (USA), autentica leggenda della chitarra e tra i musicisti più rispettati della scena Country Rock mondiale. Nato in Inghilterra e residente da molti anni negli Stati Uniti, Albert Lee ha scritto pagine fondamentali della storia della musica accanto ad artisti del calibro di The Crickets, la storica band di Buddy Holly, The Everly Brothers, Jerry Lee Lewis, Joe Cocker, Emmylou Harris ed Eric Clapton, che lo ha definito “il virtuoso definitivo”. Anche Brad Paisley lo considera “uno dei miei dei della chitarra di tutti i tempi”. Celebrato per il suo inconfondibile stile fingerpicking, la straordinaria versatilità e una carriera costellata di riconoscimenti, Albert Lee ha conquistato due Grammy Awards: nel 2002 per il suo contributo a Foggy Mountain Breakdown nell’album Earl Scruggs and Friends e nel 2009 per l’interpretazione del brano strumentale Cluster Pluck di Brad Paisley. Nel 2017 ha ricevuto anche il prestigioso Trailblazer Award agli Americana Awards.

Nel corso della sua lunga carriera ha continuato a rinnovarsi senza mai perdere il legame con le proprie radici musicali. Il suo acclamato album acustico Highwayman rende omaggio ad alcuni dei brani che hanno segnato il suo percorso artistico, dagli Everly Brothers a Rodney Crowell, fino alla magistrale interpretazione di The Highwayman di Jimmy Webb. Con Gypsy Man ha celebrato invece il repertorio di Buddy Holly, uno dei suoi riferimenti assoluti. Nel 2024 ha pubblicato il nuovo album Lay It Down, registrato nei leggendari Konk Studios, accolto con entusiasmo dalla critica internazionale. Sul palco del Summer Jamboree sarà accompagnato dalla storica house band del festival, The Good Fellas (ITA), per un concerto che si preannuncia tra i momenti più memorabili dell’edizione 2026.

Sempre sul Trenitalia Stage, la serata proseguirà con l’attesissimo Burlesque & Cabaret Show, uno degli appuntamenti più iconici del Summer Jamboree. Protagoniste della serata saranno alcune delle performer più apprezzate della scena internazionale del burlesque – Ginevra Joyce (ITA), Señorita Scarlett (UK) e Giuditta Sin (ITA) – e le mitiche Whoopie Gals (ITA), che si ispirano alle storiche chorus line di Broadway degli anni ’30. Porteranno sul palco spettacoli in cui glamour, ironia, sensualità e straordinaria tecnica scenica si fondono in un raffinato omaggio all’arte del burlesque classico e del varietà.

Sul palco dell’Hera Stage, ai Giardini della Rocca, sarà invece protagonista la Seven Seas Orchestra (ITA), una delle realtà più interessanti dell’attuale panorama italiano dedicato all’Hot Jazz. Il sestetto accompagna il pubblico in un viaggio musicale attraverso l’evoluzione della musica popolare americana tra il 1890 e il 1940, dal Ragtime alle tradizioni di strada di New Orleans, fino alla nascita dell’Hot Jazz e ai primi sviluppi dello Swing. Con strumenti originali d’epoca, costumi filologici e un coinvolgente intreccio di ritmo e improvvisazione, la Seven Seas Orchestra restituisce tutta l’energia e il calore acustico delle marching band della New Orleans degli anni Trenta e Quaranta, regalando uno spettacolo autentico e coinvolgente.

DJ Jean-Marc, DJ Sailor Mike, DJ Jay Cee, DJ Big Ten Inch faranno ballare il pubblico del Trenitalia Stage in attesa di Albert Lee e le star del Burlesque & Cabaret Show. All’Hera Stage sarà la volta di DJ Cannonball, DJ Vangelis, DJ Lola Terry e DJ Boppin’ Bangles.

A presentare la sesta serata di festival sul Trenitalia Stage ci saranno Jessie Gordon (AUS) cantante e compositrice pluri premiata, ballerina, performer e insegnante di danza specializzata in “solo movement”, Lindy Hop e Blues, insieme a Rudy Valentino (ITA) cantante e contrabbassista noto in tutto il mondo; sull’Hera Stage tornerà ancora una volta Bianca Nevius (ITA).

E quando si spengono le luci dei palchi principali, la festa continua con il Dopofestival alla Rotonda a Mare con l’immancabile Nightly Live: Balcony Jam Session, dove musicisti delle band protagoniste del festival si ritrovano per dare vita a jam session e improvvisazioni sempre diverse, sospesi tra il mare e la magia della notte. Ad accompagnare il pubblico fino a tarda notte saranno i Record Hop di DJ Mickey Melodies, DJ Madame Dynamite, DJ Shuffle DeLuxe e DJ Natty Bo. La disponibilità dei biglietti è quasi esaurita, ma ogni giorno sarà disponibile un piccolo numero di biglietti, acquistabili esclusivamente presso la biglietteria della Rotonda a Mare dalle 23:30 (max 2 a persona) e validi solo per quella serata: un’occasione in più per tentare fino all’ultimo di partecipare agli after-party.

Per chi vuole esercitarsi o lasciarsi andare al ritmo della musica Rock’n’Roll, dal centro città alla spiaggia, Record Hop e lezioni di ballo gratuite: a partire da Piazza Roma con il grande dance floor all’aperto dell’Airstream Dance Corner, realizzato in collaborazione con Caffè Pasquini e Casa del Costume, dove, dalle 18.00 alle 24.00, si esibiranno DJ Rocketeer, DJ Jean-Marc, DJ Cannonball e il Balboa Time guidato da DJ Shuffle DeLuxe. Sul Lungomare di Ponente e Levante ci sono i quotidiani appuntamenti all’ Hawaiian Beach, che giovedì ospita nella pista da ballo DJ Rockin’ Cat, DJ Andy Fisher, DJ Jean-Marc, DJ Natty Bo, DJ Mickey Melodies, DJ Elwood mentre al Mascalzone non mancano i Beach-side Record Hop di DJ Rocketeer, DJ Big Ten Inch, DJ Lola Terry, DJ Jay Cee. A collegare la Stazione Ferroviaria di Senigallia con l’Hawaiian Beach e il Mascalzone torna inoltre il suggestivo Vintage Bus, un autentico autobus OM del 1935, in servizio grazie alla collaborazione con le storiche Linee Bucci.

Appuntamento quotidiano anche per i Dance Camp, Boot Camp e Morning Masterclass di Lindy Hop, Boogie Woogie, Jive, Solo Jazz, Blues, Collegiate Shag, condotte dai più autorevoli ballerini e insegnati – a livello internazionale – di queste categorie. In programma lezioni di Vincenzo Fesi (ITA), Sailor Mike (USA), Jessie Gordon (AUS), Minn Vo (USA), Moe Sakan (JAP), Katja Završnik (SLO), Peter Loggins (USA), Francesco Pezzo (ITA), Carolina Lampugnani (ITA), Rasmus Holmqvist (SWE), Mona Reithmeier (DE), Dimitri Masotti (ITA), Alexsia Ghezzo (ITA), Markus Rosendal (SWE), Lizette Rönnqvist (SWE), Lucy Sanders (UK), Jay Cee (FR), Tobias Ramberg (SWE), Lena Magnusson (SWE), Cherry Moreno (POL) e Filip Gòrski (POL).

Infine, il Fearless Devid – 1937 Motordrome in Piazza Simoncelli, l’ultimo e unico motordrome funzionante rimasto in Italia, risalente al 1937. Dalle 17 alle 24, con uno spettacolo ogni ora, le leggendarie moto d’epoca Indian sfrecceranno all’interno della gigantesca botte di legno regalando uno show ricco di adrenalina e fascino senza tempo.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società Summer Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Programma della sesta giornata di festival giovedì 6 agosto 2026

IN ROSSO GLI EVENTI A PAGAMENTO

Morning Masterclass | Rotonda a Mare

11.00 – 13.00 Big Apple

Info & Registration: 10.30 – 10.55 Rotonda a Mare

Dance Camp | Stage Teatro La Fenice | Foyer Teatro La Fenice | Spazio Lapsus

11.15 – 18.00 Lindy Hop, Boogie Woogie, Jive, Solo Jazz, Blues, Collegiate Shag

Info & Registration: 10.00 – 11.00 Teatro La Fenice

Boot Camp | Rotonda a Mare

15.00 – 18.00 Lindy Hop

Info & Registration: 14.00 – 14.55 Rotonda a Mare

Hawaiian Beach | Lungomare G. Mameli

10.00 – 11.00 DJ Rockin’ Cat

11.00 – 12.00 Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

12.00 – 13.30 DJ Andy Fisher

13.30 – 15.00 DJ Jean-Marc

15.00 – 16.30 DJ Natty Bo

16.30 – 18.30 DJ Mickey Melodies

18.30 – 20.30 DJ Elwood

Rockin’ Village

10.30 – 13.00

P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

17.00 – 01.00

Giardini Rocca | P.zza Manni | P.zza del Duca: Vintage Market

Piazza Simoncelli e Via Manni: Park Auto USA pre 1969

Via Portici Ercolani 42/61: Park Moto Vintage, Custom & Café Racer

Beach-side Record Hop | Mascalzone | Lungomare D. Alighieri

12.00 – 14.00 DJ Rocketeer

14.00 – 15.30 DJ Big Ten Inch

15.30 – 17.00 DJ Lola Terry

17.00 – 19.00 DJ Jay Cee

Fearless Devid – 1937 Motordrome | Piazza Simoncelli

17.00 – 24.00 Spettacolo ad ogni ora | Show time every hour

Airstream Dance Corner | Caffè Pasquini | Piazza Roma

18.00 – 19.30 DJ Rocketeer

19.30 – 21.00 DJ Jean-Marc

21.00 – 22.30 Balboa Time DJ Shuffle DeLuxe

22.30 – 24.00 DJ Cannonball

Hera Stage | Giardini Rocca

18.00 – 19.00 Hera dance floor: Lezione di ballo gratuita | Free dance lesson

19.00 – 20.00 DJ Cannonball

20.00 – 20.45 SEVEN SEAS ORCHESTRA ITA

20.45 – 22.00 DJ Vangelis

22.00 – 23.15 DJ Lola Terry

23.15 – 24.00 SEVEN SEAS ORCHESTRA ITA

00.00 – 01.30 DJ Boppin’ Bangles

Trenitalia Stage | Piazza Garibaldi

18.00 – 19.15 DJ Jean-Marc

19.15 – 20.30 DJ Sailor Mike

20.30 – 21.30 DJ Jay Cee

21.30 – 22.45 ALBERT LEE*

22.45 – 23.15 DJ Big Ten Inch

23.15 – 24.00 BURLESQUE & CABARET …on the main stage

Starring

Giuditta Sin ITA

Ginevra Joyce ITA

Señorita Scarlett UK

Whoopie Gals ITA

00.00 – 01.30 DJ DJ Big Ten Inch

Rotonda a Mare | Music and Dance

Nightly Live: Balcony Jam Session

Disponibilità 400 posti | Limited 400 people

23.59 – 01.00 DJ Mickey Melodies

01.00 – 02.00 DJ Madame Dynamite

02.00 – 03.00 DJ Shuffle DeLuxe

03.00 – 04.00 DJ Natty Bo

Ingresso euro 19 | admission euro 19