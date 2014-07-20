Giulio Vitali vince l’Ethica Zero24 Partenza da Trecastelli e arrivo a Corinaldo

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I portacolori dell’Ethica Zero24 sono stati i principali protagonisti del Trofeo Ethica e a conquistare il gradino più alto del podio è stato Giulio Vitali.

L’estate dell’allievo di secondo anno, originario di Ostra, è ancora in crescendo: nell’arco di un mese ha conquistato un terzo posto ai Campionati Italiani su strada a Laives (Trentino) e, 24 ore prima della gara di Corinaldo, il medesimo piazzamento ai Campionati Italiani della cronometro a squadre a Codroipo (Friuli Venezia Giulia), condiviso con Alessandro Senesi, Matteo Manna e Giammario Conti.

Neanche il tempo di rifiatare dalle fatiche della cronosquadre tricolore e di rientrare nelle Marche che Vitali è riuscito a mettere il sigillo su questa classica che non si disputava prima della pandemia, quando si chiamava Trofeo Avis Pubblica Assistenza Corinaldo.

Resa ancora più impegnativa dal caldo torrido e con 50 allievi alla partenza, la corsa ha preso il via da Trecastelli, dinanzi allo stabilimento di Ethica Abbigliamento, main sponsor della manifestazione, per poi svilupparsi su tre giri di un ampio circuito con arrivo a Corinaldo dopo 74 chilometri. L’evento ha portato la firma di Giuseppe Bacchiocchi, imprenditore titolare di Ethica, nonché ex dilettante con trascorsi in storiche formazioni marchigiane come la Pieralisi di Jesi e la Fred Mengoni Campocavallo di Osimo. Al suo fianco, Giulio Cardinali, presidente del Pedale Chiaravallese, a garantire l’aspetto tecnico.

La corsa ha vissuto fasi concitate fin dalle battute iniziali con un primo tentativo messo in atto da Thomas Urbinati (Velo Club Cattolica) e Lorenzo Mancini (Ethica Zero24). Il gruppo si è sgranato durante il primo gran premio della montagna conquistato da Simone Ringhini (Alma Juventus Fano) davanti a Giammario Conti (Ethica Zero24) e Federico Diletti (Recanati Marinelli Cantarini). Il secondo gpm, coinciso con l’inizio dell’ultimo giro, ha visto il passaggio in prima posizione di Samuele Bartolucci (Velo Club Cattolica), Riccardo Pierangelini (Recanati Marinelli Cantarini) e Alessandro Pazzaglini (Ethica Zero24), a cui è seguito l’aggancio del campione regionale FCI Marche in carica Davide Sdruccioli (Recanati Marinelli Cantarini) e di Conti, preludio a un rimescolamento generale del gruppo dei migliori.

Sull’ultima e decisiva salita verso Corinaldo, ad avere la meglio con una stoccata solitaria è stato Vitali, che ha preceduto sul traguardo Riccardo Pierangelini (Recanati Marinelli Cantarini) e Sdruccioli, con il resto del gruppo molto sgranato. A presenziare alla gara per la Federciclismo Marche il presidente onorario Lino Secchi, il vice Maurizio Minucci e Federico Bastianelli, presidente del comitato provinciale FCI Ancona. A questo link di Youtube la diretta streaming a cura di Pazzo Tv HD con la cronaca integrale dello speaker Francesco Fiordomo https://www.youtube.com/watch?v=ws_rfafOisM&t=591s

ORDINE D’ARRIVO TROFEO ETHICA

1° Giulio Vitali (Ethica Zero24) 74 chilometri in 2.00’30” media 36,846 km/g

2° Riccardo Pierangelini (Recanati Marinelli Cantarini)

3° Davide Sdruccioli (Recanati Marinelli Cantarini)

4° Giammario Conti (Ethica Zero24)

5° Samuele Bartolucci (Velo Club Cattolica)

6° Alessandro Pazzaglini (Ethica Zero24) a 1’17”

7° Stefano Maria Alessiani (Ethica Zero24) a 2’07”

8° Marco Diletti (Recanati Marinelli Cantarini) a 2’20”

9° Matteo Manna (Ethica Zero24)

10° Andrea Manoni (Ethica Zero24) a 3’17”

11° Enrico Chiusi (Velo Club Cattolica)

12° Pietro Brancati (Alma Juventus Fano)

13° Samuele Braccio (Pedale Azzurro Rinascita)

14° Mattia Lotti (Velo Club Cattolica)

15° Riccardo Barbini (Ethica Zero24)

16° Simone Ringhini (Alma Juventus Fano)

17° Tommaso Tassinari (Pedale Azzurro Rinascita)

18° Alessandro Senesi (Ethica Zero24)

19° Federico Cancellieri (Velo Club Cattolica)

20° Lorenzo Mancini (Ethica Zero24)

21° Daniele Rossi (SC Cotignolese)

22° Christian Mancini (Pedale Azzurro Rinascita)

23° Federico Diletti (Recanati Marinelli Cantarini)

24° Edoardo Costantini (Ethica Zero24)