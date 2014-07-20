Fondazione Rosellini presenta una nuova rassegna estiva dedicata al Giallo Alcuni eventi nonostante l'assenza del festival VentimilarigheSottoiMariInGiallo

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Dopo il successo della prima edizione di “Autori e Libri”, svoltasi la scorsa primavera, la Fondazione Rosellini presenta una nuova rassegna estiva dedicata al Giallo, uno dei tanti “colori” della Letteratura Popolare custoditi nella Biblioteca della Fondazione.

L’iniziativa si svolgerà dal 20 al 23 agosto e offrirà al pubblico quattro giornate di incontri, approfondimenti e visite guidate.

In considerazione della sospensione, per il 2026, della manifestazione “Ventimilarighesottoimari in Giallo”, che fino alla sua quattordicesima edizione del 2025 ha rappresentato un appuntamento di riferimento per gli appassionati del noir e del giallo civile, la Fondazione Rosellini, con il patrocinio del Comune di Senigallia e il sostegno della BCC di Pergola e Corinaldo, ha scelto di dare continuità a questo importante filone culturale, proponendo una rassegna capace di coniugare divulgazione, ricerca e valorizzazione della letteratura di genere.

Dal 20 al 23 agosto prenderà così vita “Sherlock – Conversazioni in Camera Gialla”, quattro appuntamenti dedicati ad alcuni protagonisti della narrativa gialla italiana contemporanea. Ogni serata sarà aperta da un incontro con un autore, che presenterà la propria esperienza letteraria e le sue opere più recenti. I dettagli dei singoli appuntamenti saranno illustrati in un successivo comunicato stampa.

Al termine di ogni conversazione il pubblico potrà partecipare a una visita guidata alla Camera Gialla della Fondazione Rosellini, uno degli spazi più rappresentativi della Biblioteca. Sarà inoltre l’occasione per conoscere anche le altre “Camere” che compongono questo originale percorso bibliografico, ciascuna dedicata a un diverso colore e a uno specifico genere della Letteratura Popolare.

La rassegna estiva rappresenta il primo appuntamento del più ampio programma culturale “I Colori della Letteratura Popolare. Autori, Libri, Eventi”, che proseguirà nel mese di settembre con due giornate di studio dedicate a una delle figure più significative della narrativa popolare italiana: Carolina Invernizio.

Il 24 settembre, presso la Sala Simone Veil di Palazzetto Baviera, si terrà l’incontro con Virginia Di Martino, autrice del volume “Per ora basto a me stessa. Carolina Invernizio e i romanzi che leggeva mia nonna” (Manni Editore). Sarà un’occasione per ripercorrere la vicenda umana e letteraria della scrittrice piemontese, rileggendone l’opera alla luce della sua straordinaria capacità di parlare a un pubblico vastissimo e di anticipare temi e linguaggi ancora oggi sorprendentemente attuali.

Il 25 settembre, invece, la sala conferenze della Biblioteca Comunale Antonelliana ospiterà, a partire dalle ore 9.00, il convegno “Il Codice Invernizio. Archetipi noir, serialità e riscatto sociale”, promosso dalla Fondazione Rosellini in collaborazione con il Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Napoli, patrocinato dal Comune di Senigallia, la Città di Ancona ed il Consiglio Regionale delle Marche e con il sostegno della BCC di Pergola e Corinaldo.

L’iniziativa si propone come un momento di confronto scientifico e divulgativo dedicato alla riscoperta critica dell’autrice. Più che una commemorazione, il convegno intende restituire a Carolina Invernizio il ruolo che le spetta nella storia della letteratura italiana, evidenziandone l’influenza sulla costruzione dell’immaginario narrativo contemporaneo.

Per lungo tempo relegata ai margini dalla critica accademica come semplice autrice di letteratura d’intrattenimento, Carolina Invernizio è oggi riconosciuta come una figura centrale nello sviluppo della narrativa seriale. Le sue opere hanno infatti anticipato meccanismi narrativi, costruzione della suspense e modelli di racconto che caratterizzano gran parte delle moderne serie televisive e delle produzioni dedicate al true crime, dimostrando una sorprendente capacità di intercettare i gusti e le inquietudini del grande pubblico.

A conclusione di entrambe le giornate di settembre, i partecipanti potranno prendere parte a una visita guidata alla Camera Gialla della Fondazione Rosellini, completando così un percorso che unisce ricerca, divulgazione e valorizzazione del patrimonio librario custodito dalla Fondazione.

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