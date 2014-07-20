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Attesa per il girone della Vigor Senigallia

Giovedì 6 agosto si saprà la composizione del gruppo F con le 17 avversarie dei rossoblù

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Tifosi della Vigor Senigallia al Del Conero di Ancona

Attesa per la formazione dei gironi di serie D che, con un giorno di ritardo sul previsto, saranno comunicati giovedì 6 agosto con diretta dalle 13 sul canale Instagram della Lega Nazionale Dilettanti.


Scontato che le marchigiane saranno tutte assieme nel girone F e che con loro ci saranno le abruzzesi: dunque dentro le 7 nostre (Ancona, Atletico Ascoli, Recanatese, Maceratese, Vigor Senigallia, Montecchio Gallo, Fossombrone) e le 6 dell’Abruzzo (Notaresco, Teramo, Aquila, Santegidiese, Lanciano, Giulianova), a quel punto ne mancherebbero 5, 2 delle quali dovrebbero essere molisane (Termoli e Venafro) mentre 3 potrebbero provenire da Lazio, Emilia Romagna o Umbria.

Domani, 6 agosto, sapremo.

Andrea Pongetti
Andrea Pongetti
Pubblicato Mercoledì 5 agosto, 2026 
alle ore 12:56
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