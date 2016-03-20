Logo farmacieFarmacie di turno


Fulvi Dr. Marco
Adesso
25°
Lunedì
23° / 34°
Martedì
25° / 34°
Mercoledì
25° / 34°
Giovedì
24° / 34°
Venerdì
25° / 33°
Sabato
25° / 31°
Domenica
25° / 31°
Lunedì
24° / 32°
Martedì
24° / 32°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Impresa Funebre Mori - Case Funerarie a Senigallia e Trecastelli

Emergenza siccità, il sindaco di Pesaro Biancani firma l’ordinanza per il risparmio idrico

"La collaborazione di tutti è fondamentale"

105 Letture
commenti
Fuori dalle Mura
Ascolta la notizia
Acqua, risorse idriche

A causa della situazione di siccità e della riduzione delle risorse idriche, il sindaco Andrea Biancani ha firmato un’ordinanza che introduce alcune limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale. Il provvedimento, richiesto dalla Regione Marche, entra in vigore da oggi, 30 luglio e resterà valido fino al 30 settembre 2026, salvo eventuali proroghe.

L’obiettivo è evitare sprechi e garantire a tutti la disponibilità di acqua per gli usi essenziali, come bere, cucinare e l’igiene personale.

Continua a leggere e commenta su Pesarourbinonotizie.it
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Domenica 2 agosto, 2026 
alle ore 6:00
Tags
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno





Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura