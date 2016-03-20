Emergenza siccità, il sindaco di Pesaro Biancani firma l’ordinanza per il risparmio idrico "La collaborazione di tutti è fondamentale"

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A causa della situazione di siccità e della riduzione delle risorse idriche, il sindaco Andrea Biancani ha firmato un’ordinanza che introduce alcune limitazioni all’utilizzo dell’acqua potabile su tutto il territorio comunale. Il provvedimento, richiesto dalla Regione Marche, entra in vigore da oggi, 30 luglio e resterà valido fino al 30 settembre 2026, salvo eventuali proroghe.

L’obiettivo è evitare sprechi e garantire a tutti la disponibilità di acqua per gli usi essenziali, come bere, cucinare e l’igiene personale.