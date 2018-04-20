“Abbassiamo le quote per la frequentazione dei corsi. Chi può ci segua” Segnale forte alle famiglie e alla politica da parte della US Pallavolo dopo il ritorno alle tariffe comunali di 5 anni fa

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La US Pallavolo Senigallia abbasserà, per la prima volta dopo 5 anni, le quote di frequenza per i propri corsi sportivi della “Scuola di pallavolo senigalliese”, ormai rinomata per la qualità tecnica e i percorsi formativi di successo (unica società marchigiana ad aver fornito alla nazionale juniores un’atleta di alto livello per gli europei).

Non solo: amplierà le quote di scontistica e le gratuità per le famiglie meno abbienti. A renderlo pubblico sono stati il presidente Gabriele Zazzarini e il direttore tecnico Roberto Paradisi.

“Un segnale forte alla città e alla politica – è il commento del presidente nero-azzurro – perché rispondiamo con i fatti e in linea con la nostra vocazione sociale – alla sacrosanta decisione dell’Amministrazione comunale, dopo 5 anni di confronti e di disagi, di abbassare del 70% i costi delle tariffe concessorie degli impianti sportivi. Abbiamo sempre detto – ed oggi lo confermiamo – che i costi eccessivi dell’accesso allo sport rappresentano un danno innanzitutto alle famiglie e ai ragazzi. Lo sport è vita e va incentivato senza dover essere un peso economico non sostenibile per le famiglie. Ora ci auguriamo – ha concluso il presidente – che anche tutti gli impianti sportivi pubblici non interessati dal significativo abbassamento di costi (ad iniziare da quelli di proprietà della Provincia che continua ad applicare tariffe spropositate e inique) vengano resi accessibili a costi calmierati”.

Da qui l’appello della US Pallavolo Senigallia ai colleghi delle società sportive: “Siamo consapevoli dei costi ormai enormi per lo sport – scrive in una nota il direttivo – e sappiamo bene che, per noi volontari, far quadrare i conti di una società sportiva dilettantistica è molto problematico. Se continuiamo a farlo è per passione pura e vocazione alla formazione delle nuove generazioni. Chiediamo però alle società che utilizzano impianti comunali interessati dall’abbassamento delle tariffe e che riescono comunque a far quadrare i conti di dare un piccolo segnale alle famiglie”.