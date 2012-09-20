Logo farmacieFarmacie di turno


Comunale Centrale
Adesso
33°
Mercoledì
26° / 33°
Giovedì
25° / 33°
Venerdì
25° / 33°
Sabato
25° / 31°
Domenica
24° / 32°
Lunedì
25° / 32°
Martedì
24° / 30°
Mercoledì
23° / 30°
Giovedì
24° / 31°
SenigalliaNotizie.it
Versione ottimizzata per la stampa
Cemed - Cura e Salute Dentale - Clinica dentale a Senigallia (AN)

L’ingegnere Renato Morsiani è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche

Il neoeletto presidente di Feding Marche ha indicato subito il filo conduttore del mandato: consolidare l'unità della categoria

152 Letture
commenti
Associazioni
Ascolta la notizia
Riccardo Morsiani

L’ingegnere Renato Morsiani è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino, Morsiani raccoglie il testimone da Massimo Conti alla guida dell’organismo che dal 1976 riunisce gli ordini provinciali della regione. 

Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 4 agosto, 2026 
alle ore 10:30
Come ti senti dopo aver letto questo articolo?
Arrabbiato
In disaccordo
Indifferente
Felice
D'accordo


Commenti
Ancora nessun commento. Diventa il primo!
ATTENZIONE!
Per poter commentare l'articolo occorre essere registrati su Senigallia Notizie e autenticarsi con Nome utente e Password

Già registrato?
... oppure Registrati!



Scarica l'app di Senigallia Notizie per AndroidScarica l'app di Senigallia Notizie per iOS

Partecipa a Una Foto al Giorno







Cronaca
Politica
Cultura e Spettacoli
Sport
Economia
Associazioni
Fuori dalle Mura