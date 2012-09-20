L’ingegnere Renato Morsiani è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche
Il neoeletto presidente di Feding Marche ha indicato subito il filo conduttore del mandato: consolidare l'unità della categoria
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L’ingegnere Renato Morsiani è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini degli Ingegneri delle Marche. Già presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Pesaro e Urbino, Morsiani raccoglie il testimone da Massimo Conti alla guida dell’organismo che dal 1976 riunisce gli ordini provinciali della regione.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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