Alluvione Marche 2022, Acquaroli ai sindaci: “Dall’emergenza alla ricostruzione definitiva” Con Commissario Babini, assessori Consoli e Pantaloni incontrati Comuni colpiti. Ora avanti con Piano pluriennale degli interventi

Dall’emergenza alla rinascita. Si apre una nuova fase per i territori marchigiani colpiti dall’alluvione del settembre 2022.

Il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, insieme al Commissario per la ricostruzione Stefano Babini, all’assessore alla Protezione Civile Tiziano Consoli e l’assessore Francesca Pantaloni, ha incontrato martedì 4 agosto a Palazzo Raffaello i sindaci dei Comuni interessati per illustrare le principali novità introdotte dalla Legge n. 40/2025, che segna il passaggio dalla gestione emergenziale a un sistema organico e strutturato di ricostruzione pubblica e privata. Un momento di confronto operativo per accompagnare gli enti locali in una fase decisiva, caratterizzata da nuovi strumenti, procedure dedicate e una programmazione di lungo periodo.