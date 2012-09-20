Summer Jamboree 2026: 10 presentatori per le 10 serate di festival a Senigallia Un melting pot di voci per riflettere la vera anima dell'evento

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Il Summer Jamboree, festival internazionale di musica e cultura dell’America anni ’40 e ’50 più grande al mondo in programma dal 31 luglio al 9 agosto a Senigallia (AN), per l’edizione numero 26 cambia la formula di conduzione: ogni giorno sarà una voce e una personalità diversa a fare gli onori di casa e presentare gli artisti che si esibiranno sui palchi.

10 presentatori per 10 serate di festival: un melting pot di voci che riflettono l’identità della manifestazione, 10 professionisti che appartengono veramente alla cultura vintage che racconteranno: Natty Bo (UK), Russell Bruner (USA), Jessie Gordon (AUS), Marina La Zanzi (ITA), Peter Loggins (USA), Bianca Nevius (ITA), Max Paiella (ITA), Lizette Rönnqvist (SWE), Markus Rosendal (SWE), Rudy Valentino (ITA).

Quest’anno il Summer Jamboree sperimenta una formula di conduzione corale, facendo alternare sui palchi personalità che arrivano da mondi diversi – ballerini, musicisti, performer burlesque – ma tutti protagonisti delle realtà che tengono viva la cultura vintage italiana e mondiale. Ognuno di loro porterà al pubblico uno sguardo personale sul Rock’n’Roll, sullo Swing e sulle loro tante contaminazioni e ogni sera cambieranno l’energia e la prospettiva del festival, trasformandola in un incontro tra esperienze e linguaggi differenti.

Questi presentatori riflettono l’internazionalità del Summer Jamboree, a partire dall’Italia e dall’Europa, toccando gli Stati Uniti e l’Australia, ma non solo i 10 personaggi scelti sono ognuno nel proprio campo il meglio che la cultura Swing offre oggi, sono i protagonisti stessi del festival: degli insider che appartengono a questo mondo e non lo presentano semplicemente, ma ne rispecchiano le varie sfaccettature.

Ci sono le voci dell’intrattenimento e della conduzione: Marina La Zanzi (ITA) cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso tre grandi passioni – la balera, il ballo e la conduzione di eventi – ha trasformato questi valori nelle linee guida del proprio percorso professionale e oggi è tra le anime della Balera dell’Ortica di Milano, una delle balere storiche del ballo popolare italiano, riaperta nel 2011 nel cuore del quartiere-museo dell’Ortica; Max Paiella (ITA), un vero maestro della canzone e della risata e un artista poliedrico e dalle infinite abilità, che in più di 20 anni di carriera ha lavorato in radio, televisione, calcato palchi insieme a Renzo Arbore e Greg, scritto libri, inciso dischi, e fatto tournée teatrali in tutta Italia; Rudy Valentino (ITA) che con i suoi Baleras da oltre 15 anni si esibisce come cantante e contrabbassista in tutto il mondo, spinto dalla passione per Swing, Boogie Rock’n’Roll, con ironia e amore per la musica, alla riscoperta delle melodie e delle canzoni che resero grande l’Italia nel mondo; ultimo, ma non per importanza, Natty Bo (UK), dj, presentatore, cantante, ballerino, paroliere e artista conosciuto in tutto il mondo, cresciuto a South East London, ha cominciato a collezionare dischi da giovanissimo, mettendo insieme una collezione sterminata di 45 e 78 giri ed LP, dal rock’n’roll allo swing, dal funk e ska al mambo e calipso e oggi, dopo più di trenta anni di esperienza, è il leader e cantante di affermate band come Ska Cubano, Top Cats e Natty Congeroo & The Flames of Rhythm.

Ci sono anche le voci internazionali del ballo: Lizette Rönnqvist (SWE) che balla da quando aveva nove anni e oggi è un’insegnante di danza e membro della famosa compagnia di ballo Swing Hot Shots; Markus Rosendal (SWE), artista a tutto campo, insegnante di ballo, DJ professionista, nonché molto apprezzato delle danze anni ‘20/’50; Jessie Gordon (AUS) cantante e compositrice pluri premiata, ballerina, performer e insegnante di danza specializzata in “solo movement”, Lindy Hop e Blues; Peter Loggins (USA) una passione e un talento unici per tutto ciò che riguarda lo Swing: ballerino, insegnante, musicista, performer e non da ultimo storico del jazz.

E poi le voci del burlesque e del varietà: Bianca Nevius (ITA), pioniera del burlesque europeo detta la “Tigre del Burlesque”, oggi è un’artista internazionale nota per aver dato nuova luce al classico Strip Tease dello stile americano del burlesque e per questo nominata nel 2018 nella top 10 delle Performer europee più influenti in questo campo e Russell Bruner (USA), il gentleman del palcoscenico, il monello dello Swing, che sa combinare alla perfezione lo charme del Vaudeville, la comicitá dell’artista di Varietá e il sex appeal del burlesque.

Quest’anno chi conduce il Summer Jamboree è fatto della stessa materia di cui è composto il Summer Jamboree: sarà un festival di ballo raccontato da ballerini, un festival di Rock’n’Roll e Swing raccontato dai musicisti, un festival di burlesque raccontato dai performer.

Il Summer Jamboree è organizzato dalla società e Jamboree, sostenuto e promosso dal Comune di Senigallia, con la collaborazione della Regione Marche e la partecipazione della Camera di Commercio di Ancona.

Main Sponsor: Trenitalia.

Sponsor sostenitori: Bud, Corona, Consorzio del Prosciutto di Parma, Hera, Aperol e BCC Fano. Partner etico: Lega del Filo d’Oro.

Info per il pubblico: www.summerjamboree.com

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Instagram www.instagram.com/summerjamboree_official