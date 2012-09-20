Dal rossoblu di Bologna a quello di Senigallia: benvenuto Alessandro Zonta! Dalle giovanili felsinee un rinforzo importante per mister Clementi

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Dalle giovanili del Bologna al centrocampo della Vigor Senigallia. Ecco un rinforzo importante dell’ultimissima ora per Aldo Clementi: Alessandro Zonta, nato in Veneto, ma sbocciato calcisticamente in Emilia Romagna, con i colori rosso e blu del Bologna.

Classe 2007, ha quindi in tasca lo status di Under nella prossima Serie D che affronterà con un altro rosso e blu addosso, quello della Vigor.

Alto, dotato di ottima tecnica e visione di gioco, è stato “studiato” e “selezionato” dal diesse Bobo Moroni, secondo cui può giocare sia in un centrocampo a due, che in una linea a tre nel ruolo di mezz’ala, dove può far valere preziosi inserimenti palla al piede.

Per lui si tratterà della prima esperienza coi grandi, anche per questo la Vigor augura ad Alessandro un caloroso benvenuto e un grande in bocca al lupo!