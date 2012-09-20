Un’estate d’arte al Mastai, la pittura che diventa musica con POLY-PHONIA Inaugurazione a Senigallia venerdì 24 luglio 2026 alle ore 19 - Mostra aperta h24 fino al 24 agosto 2026

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L’estate culturale di Senigallia si arricchisce di un nuovo appuntamento. Da venerdì 24 luglio alle 19 fino al 24 agosto 2026, il MASTAI Hotel di Via Nicola Abbagnano 12 ospita POLY-PHONIA – Due voci, un unico spazio, la mostra di pitture e disegni di Elisa Berardinelli e Giulia Mugianesi, ad ingresso libero e con apertura continuata h24, aperta dunque a cittadini e visitatori per l’intero mese.

La mostra nasce come un dialogo aperto tra due sguardi artistici che, pur muovendosi con linguaggi diversi, condividono la stessa tensione verso la musica come esperienza visiva, emotiva e relazionale. Pittura, illustrazione e progettazione visiva si incontrano non per occupare gerarchie ma per costruire un ascolto reciproco fatto di ritmo, improvvisazione e immagini.

Con il progetto Le Tele del Jazz, Elisa Berardinelli restituisce la forza iconica dei grandi protagonisti della storia del jazz, da Billie Holiday a Miles Davis fino a Esperanza Spalding, mentre Giulia Mugianesi sviluppa i due percorsi complementari di Jazz Series e VYNIL – Copertine d’artista, tra il linguaggio del ritratto e l’invenzione di nuove copertine per album reali o ideali. Ne nasce un percorso continuo tra suono e immagine, in cui ogni opera diventa una voce.

Un’occasione, per chi vive Senigallia o la sceglie come meta estiva, per attraversare un paesaggio di risonanze e riscoprire l’attualità della polifonia come linguaggio della libertà, della contaminazione e della creatività. La mostra è visitabile gratuitamente per tutto il periodo negli spazi del MASTAI Hotel.

Le autrici

Giulia Mugianesi (Chiaravalle, AN, 1984) vive e lavora a Camerata Picena. La sua ricerca si sviluppa nell’ambito della pittura contemporanea e indaga la figura umana come luogo di trasformazione e di instabilità percettiva, mettendo in tensione riconoscibilità e dissoluzione dell’immagine ed esplorando le possibilità espressive della materia pittorica, dalle antiche tecniche fino all’impiego di materiali come sale e bitume. Accanto a questa ricerca sviluppa progetti autonomi sul rapporto tra arti visive e musica, fra cui Jazz Series, dedicato ai protagonisti della storia del jazz, e VYNIL – Copertine d’artista, opere uniche nelle quali la pittura interpreta il suono e trasforma il supporto discografico in uno spazio di sperimentazione visiva.

Elisa Berardinelli nasce a Senigallia nel 1981. Nel 2000 si trasferisce a Bologna, dove frequenta il Corso di Metodologia della Conservazione e del Restauro del Patrimonio Artistico presso l’Accademia di Belle Arti, affiancando fin dagli anni della formazione un’intensa attività professionale con diversi studi di restauro nelle Marche e in Emilia-Romagna. Nel 2006 l’incontro con un maestro d’arte italo-polacco segna una tappa fondamentale del suo percorso, avviandola all’approfondimento delle tecniche della tradizione pittorica antica. La sua produzione spazia dalle riproduzioni di opere antiche – in particolare disegni e dipinti dal Seicento in poi – alla ricerca personale, con disegni, ritratti a matita e a olio e dipinti nei quali la padronanza tecnica si unisce a una sensibilità espressiva contemporanea.

La mostra POLY-PHONIA – Due voci, un unico spazio resta visitabile a ingresso libero, con apertura continuata, dal 24 luglio al 24 agosto 2026 presso il MASTAI Hotel, in Via Nicola Abbagnano 12 a Senigallia.

Informazioni e aggiornamenti su www.hotelmastai.it/mostre.