“Rattoppè” a Senigallia per il festival Ambarabà Giovedì 23 luglio al Cortile della Scuola Pascoli

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Il 23 luglio alle 21:30, il Cortile della Scuola Pascoli di Senigallia ospita il terzo appuntamento della rassegna senigalliese all’interno di “Ambarabà”, il festival di teatro ragazzi e di figura organizzato da Teatro Giovani Teatro Pirata in 10 comuni della provincia di Ancona, giunto alla ventottesima edizione.

In scena “Rattoppè”, un’idea di Massimo Pica con la regia di Luisella Tamietto, direttrice artistica di CirKo Vertigo di Grugliasco: uno spettacolo dedicato ai bambini e alle bambine, tra canto e ventriloquia con la voce di Paola Lombardo e la chitarra classica ed elettrica di Mario Cosco, musicista e arrangiatore di formazione classica. Una cantante che tenta di sopravvivere nel mondo artistico, tra pupazzi pelosi che boicottano le scene, musiche improbabili e voci cigolanti: una performance rattoppata e imperfetta che diverte proprio per questo.

Nel cartellone di “Ambarabà”, sono diciotto appuntamenti sotto le stelle di Arcevia, Cerreto d’Esi, Chiaravalle, Corinaldo, Jesi, Montecarotto, Ostra, Sassoferrato, Senigallia, Serra San Quirico), con compagnie da tutta Italia e un pubblico che è, da sempre, quello dei bambini e delle loro famiglie.

Il festival è realizzato con il sostegno del Ministero della Cultura, della Regione Marche e dei Comuni coinvolti, in collaborazione con AMAT Associazione Marchigiana Attività Teatrali, Assitej, Uni Ma, Rete delle Culture, Ambito Territoriale Sociale n.10, Rete Urbana di Teatro Ragazzi.

ingresso posto unico a € 5.00, in vendita un’ora prima presso il luogo dello spettacolo. Chi partecipa ad almeno due spettacoli riceve l’ingresso gratuito a un terzo a scelta. In caso di maltempo le variazioni vengono comunicate sui canali social di TGTP.