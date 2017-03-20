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Marche, occupazione stabile. In calo le persone che cercano lavoro

Cresce occupazione in lavoro dipendente. Forte calo agricoltura, costruzioni e terziario. Tengono commercio, alberghi e ristoranti

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Economia
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Maurizio Paradisi e Moira Amaranti

Marche, occupazione sostanzialmente stabile (-513) mentre calano i disoccupati (-9.458). Molti di coloro che erano in cerca di un lavoro hanno smesso di cercare attivamente una occupazione ma sarebbero disponibili a lavorare (+8.369).

Diminuiscono anche i cosiddetti neet, ossia coloro che non cercano e non sono disponibili a lavorare (-3.069). Insomma, è una fotografia in chiaroscuro, quella scattata dai Centri studi di Cna e Confartigianato Marche sui dati Istat, mettendo a confronto il primo trimestre 2026 con quello dell’anno precedente.

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