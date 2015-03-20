“Sentenza Tar sul Garibaldi, crolla l’ultimo alibi della sinistra” Malerba (FDI): "Se vincerà Olivetti come mi auguro, del Ponte Garibaldi non se ne parlerà più"

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Il Tar in data odierna ha rigettato per l ennesima volta con una sentenza, il blocco alla costruzione del nuovo Ponte Garibaldi. Romano e Lion presi alla sprovvista da questa ennesima sentenza, dopo aver concentrato tutte le possibilità di mettere in difficoltà Olivetti e la sua riconferma sulla questione ponte, completamente spiazzati dall ennesima bocciatura intendono ricorrere al Consiglio di Stato.

Non accettano le sentenze dove ogni volta viene evidenziata la conformità del progetto agli standard richiesti per legge, cosa da loro ampiamente sottovalutata nella progettazione del ponte due giugno.

Vorrei far riflettere i tanti che hanno firmato la petizione, perché per ben due volte il Tar rigetta il blocco del progetto, un motivo ci sarà. Intanto gli anni passano e Senigallia per merito di questi signori che ne hanno fatto un campo di battaglia con la speranza populista di riconquistare la città, rimane amputata di una delle sue arterie principali. Se tutto va’ nel senso giusto fra proteste pretestuose e ricorsi, non escludiamo anche un ricorso all Onu, rivedremo una città normale se Romano e amici continuano su questa linea con progettazioni sbagliate (2 giugno) ed ostruzionismo pretestuoso (Garibaldi) tra una decina di anni. Senigallia si merita questo, assolutamente no e Fratelli di Italia lo decanta ai quattro venti da tempo, ma per questi signori è più importante qualche voto in più che la funzionalità ed i pareri della giustizia del Tar del Lazio .

La cosa che mi spaventa di più è la presa in giro ai cittadini in buonafede, la strumentalizzazione a loro danno , vedrete e mi direte se ho ragione, se vincerà Olivetti come mi auguro, del Ponte Garibaldi non se ne parlerà più, se vincerà la sinistra diranno che il progetto era in fase troppo avanzata, non lo possono piu fermare e il progetto alternativo tanto decantato sarà identico.

Chi vivrà vedrà, mentre il tempo passa e siamo sempre lì fermi ad osservare quel passaggio esclusivamente pedonale forse ancora per anni con la speranza di riavere un ponte buono costruito con l’ osservanza dei criteri di legge al più presto se l’ amico Romano c’è lo permetterà.

Nicola Malerba

Fratelli d’Italia