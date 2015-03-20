Respinto il ricorso sul nuovo Ponte Garibaldi di Senigallia Tre associazioni ambientaliste si erano rivolte al Tar delle Marche

Con la sentenza n. 680/2026, depositata oggi, il Tar Marche ha respinto il ricorso proposto da tre associazioni ambientaliste, contro il Comune di Senigallia ed altre Amministrazioni, contro gli atti con cui è stato approvato il progetto definitivo del nuovo “Ponte Garibaldi”.

Il Tar Marche ha ritenuto infondate le deduzioni delle associazioni ricorrenti secondo cui, tra l’altro, vi sarebbe stata la violazione delle leggi sulla conferenza di servizi, la sottovalutazione delle disposizioni sulla tutela dei beni architettonici e la violazione delle regole sull’ambito dei poteri di pianificazione del Comune.