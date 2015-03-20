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TAR respinge ricorso contro Ponte Garibaldi. Ma le associazioni di Senigallia non mollano

Lion (Italia Nostra): "La nostra battaglia civile per una città bella, sicura e vivibile continuerà anche in altre sedi di giudizio"

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Conferenza "No al progetto del nuovo ponte Garibaldi"

Un primo commento in merito alla sentenza del Tar Marche che ha respinto il ricorso proposto dalle associazioni Italia Nostra, Gruppo Società Ambiente (GSA) e Associazione Confluenze di Senigallia, contro il progetto definitivo del nuovo “Ponte Garibaldi”.

Con i nostri avvocati stiamo esaminando la sentenza su cui daremo un giudizio più preciso e nel merito. Comunque, al di là della sentenza, ribadiamo che la nostra battaglia civile per una città bella, sicura e vivibile continuerà, ancora più determinata, eventualmente anche in altre sedi di giudizio, come il Consiglio di Stato!

Per noi una cosa è certa: continueremo a difendere la nostra città con tutti gli strumenti del diritto, a tenere informata la cittadinanza, a continuare a coinvolgere esperti e tecnici indipendenti per supportare le nostre ragioni.

Diecimila cittadini hanno firmato contro questo progetto di ponte, insensato e imposto dall’alto, e domenica, a Senigallia, si voterà per le elezioni comunali, che, a questo punto, sono diventate un referendum a favore o contro il “ponte a brugola”.

Marco Lion

Presidente di Italia Nostra (Sezione di Senigallia)
e animatore della campagna “Contro il ponte a brugola”

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