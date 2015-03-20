TAR respinge ricorso contro Ponte Garibaldi. Ma le associazioni di Senigallia non mollano Lion (Italia Nostra): "La nostra battaglia civile per una città bella, sicura e vivibile continuerà anche in altre sedi di giudizio"

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Un primo commento in merito alla sentenza del Tar Marche che ha respinto il ricorso proposto dalle associazioni Italia Nostra, Gruppo Società Ambiente (GSA) e Associazione Confluenze di Senigallia, contro il progetto definitivo del nuovo “Ponte Garibaldi”.

Con i nostri avvocati stiamo esaminando la sentenza su cui daremo un giudizio più preciso e nel merito. Comunque, al di là della sentenza, ribadiamo che la nostra battaglia civile per una città bella, sicura e vivibile continuerà, ancora più determinata, eventualmente anche in altre sedi di giudizio, come il Consiglio di Stato!

Per noi una cosa è certa: continueremo a difendere la nostra città con tutti gli strumenti del diritto, a tenere informata la cittadinanza, a continuare a coinvolgere esperti e tecnici indipendenti per supportare le nostre ragioni.

Diecimila cittadini hanno firmato contro questo progetto di ponte, insensato e imposto dall’alto, e domenica, a Senigallia, si voterà per le elezioni comunali, che, a questo punto, sono diventate un referendum a favore o contro il “ponte a brugola”.

Marco Lion

Presidente di Italia Nostra (Sezione di Senigallia)

e animatore della campagna “Contro il ponte a brugola”