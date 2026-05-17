“Aperitivo Musicale” con ‘BeatleSenigallia at the Castle’ Emozionante serata a Sassoferrato

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Domenica 17 maggio 2026: nella splendida cornice del ‘Bar del Castello’ a Sassoferrato si è tenuto uno straordinario “Aperitivo Musicale” con ‘BeatleSenigallia at the Castle’ (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante).



L’architettura raffinata del centro storico di Sassoferrato ha fatto da sfondo ad un concerto molto bello e partecipato, confermando le linee programmatiche dell’Associazione Culturale Musicale BeatleSenigallia che desidera coinvolgere e valorizzare le eccellenze presenti nel meraviglioso entroterra delle Marche.

Alla presenza del titolare Graziano Ragni e delle sue collaboratrici Manuela e Maria Giulia, gli intervenuti hanno potuto ascoltare tantissimi successi Beatlesiani, introdotti da curiosità, aneddoti, approfondimenti testuali ed artistici.

Tra il pubblico la fotografa Lucilla Bonetti, già protagonista con i suoi scatti della mostra ‘BeatleSenigallia Città della Fotografia’, svoltasi per cinque settimane alla Rocca Roveresca di Senigallia nell’estate 2023.

Appuntamento a Sassoferrato con la manifestazione estiva ‘BeatleSenigallia 2026.

BeatleSenigallia