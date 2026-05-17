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“Aperitivo Musicale” con ‘BeatleSenigallia at the Castle’

Emozionante serata a Sassoferrato

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Cultura e Spettacoli
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Paolo Molinelli candidato consigliere - Fratelli d\'Italia - Elezioni comunali Senigallia 2026

Domenica 17 maggio 2026: nella splendida cornice del ‘Bar del Castello’ a Sassoferrato si è tenuto uno straordinario “Aperitivo Musicale” con ‘BeatleSenigallia at the Castle’ (Paolo Fornaroli voce e chitarra acustica, Matteo Pirani chitarra solista e voce, Paolo Molinelli voce narrante).


L’architettura raffinata del centro storico di Sassoferrato ha fatto da sfondo ad un concerto molto bello e partecipato, confermando le linee programmatiche dell’Associazione Culturale Musicale BeatleSenigallia che desidera coinvolgere e valorizzare le eccellenze presenti nel meraviglioso entroterra delle Marche.
Alla presenza del titolare Graziano Ragni e delle sue collaboratrici Manuela e Maria Giulia, gli intervenuti hanno potuto ascoltare tantissimi successi Beatlesiani, introdotti da curiosità, aneddoti, approfondimenti testuali ed artistici.
Tra il pubblico la fotografa Lucilla Bonetti, già protagonista con i suoi scatti della mostra ‘BeatleSenigallia Città della Fotografia’, svoltasi per cinque settimane alla Rocca Roveresca di Senigallia nell’estate 2023.

Appuntamento a Sassoferrato con la manifestazione estiva ‘BeatleSenigallia 2026.

BeatleSenigallia

Redazione Senigallia Notizie
Redazione Senigallia Notizie
Pubblicato Martedì 19 maggio, 2026 
alle ore 12:28
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