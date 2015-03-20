“Anche il signor Malerba può infine capire…” Rognoli: "L'errore del ponte Due Giugno è tutto di destra"

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Egregio signor Malerba, se continuiamo a scriverci, qualcuno potrebbe pensare a un gioco degli screzi: invece io non la conosco.

Non è mia abitudine arrampicarmi sugli specchi: al contrario cerco sempre massima chiarezza e trasparenza, cosa non sempre corrisposta, perché, come nel suo caso, annebbiata da scarse conoscenze e brumosi pregiudizi partitici.

Innanzitutto le ricordo che il Consiglio Regionale non approva nessun progetto, ma programma e legifera, non approva progetti. Pertanto le riconfermo che il progetto per la “realizzazione del nuovo ponte 2 Giugno a singola campata, con impalcato in struttura mista acciaio-calcestruzzo” è stato approvato definitivamente non dal Consiglio Regionale ma bensì dall’ing. S. Stefoni in qualità di dirigente del servizio “Tutela del Territorio di Ancona” in data 14 dicembre 2020 (Prot.n°1398231). Ho messo anche il protocollo così chiunque potrà verificare.

Eg. Sig. Malerba sto ricordando ancora una volta – se lo appunti, per favore, una volta per tutte – che l’approvazione definitiva del progetto si è avuta quando erano in carica da due mesi le amministrazioni di centro destra che avrebbero potuto e dovuto verificare il progetto prima di che s’iniziassero i lavori dell’errato e colpevole Due Giugno.

Non ho denunciato la questione nei tempi dovuti semplicemente perché non ne ero a conoscenza. Inoltre sig. Malerba ho incominciato ad occuparmi di “cosa pubblica” nel breve periodo da Amministratore di Gestiport, quando ho vissuto direttamente – e per questo poi mi sono dimesso – l’incapacità dell’ Amministrazione Olivetti (che tra l’altro votai) nella gestione del porto, con le attività connesse e soprattutto con il silenzio nell’assecondare i progetti del Consorzio di Bonifica volti a distruggere il porto. Progetti allora fortunatamente bloccati ma ora ripresentati recentemente dalla Giunta Olivetti di cui fa parte anche il suo partito. Forse lei era più attento alle diatribe partitiche e più distratto su certi problemi pubblici che attengono però a parte vitale e produttiva di Senigallia. Farebbe però bene infine a prenderne visione.

Oggi è uscita la sentenza del TAR Marche che respinge i ricorsi delle associazioni, pertanto l’unico modo che rimane per non avere il ponte “Brugola”o averne un altro è quello di cambiare il sindaco. Quindi occorre NON VOTARE OLIVETTI.

Per Senigallia queste votazioni sono come un secondo referendum.

Cordiali saluti,

ing. Mauro Rognoli