“La realizzazione della nuova palazzina emergenze dell’Ospedale di Senigallia rappresenta un risultato straordinario e concreto per il nostro territorio” "C'è un cambio di passo"

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“La realizzazione della nuova palazzina emergenze dell’Ospedale di Senigallia rappresenta un risultato straordinario e concreto per il nostro territorio.

Un investimento di oltre venti milioni di euro, che rafforza in modo significativo la qualità e la capacità dei servizi sanitari locali.”

Lo afferma Massimo Bello, candidato e capolista di Fratelli d’Italia al Consiglio comunale nelle elezioni del 24 e 25 maggio.

“La sanità è un bene essenziale e non negoziabile per la nostra comunità. Per questo, insieme al sindaco Massimo Olivetti, abbiamo lavorato in questi cinque anni, insieme al Governatore delle Marche Acquaroli, con determinazione affinché questo progetto diventasse realtà, consapevoli dell’importanza strategica del nostro ospedale.”

“Il mio impegno per la tutela della sanità territoriale non nasce oggi. Già in passato, quando ero sindaco di Ostra Vetere, insieme a Massimo Olivetti, allora sindaco di Ostra, ci siamo battuti con forza per difendere e valorizzare la struttura ospedaliera di Senigallia. Le nostre battaglie hanno contribuito in modo decisivo a mantenere questo presidio efficiente e operativo.”

“Per troppo tempo, scelte politiche della sinistra hanno rischiato di depotenziare il nostro ospedale, favorendo altre realtà della provincia come Jesi e Fabriano. Una visione che abbiamo sempre contrastato con fermezza e che continuiamo a ritenere inaccettabile.”

“Oggi ribadiamo con forza questa posizione: la nuova palazzina emergenze è il simbolo di un cambio di passo, di una sanità che torna al centro delle politiche territoriali e che guarda al futuro con investimenti concreti e strutturali. Rafforzare i servizi sanitari e tutelare un presidio fondamentale per la sicurezza e la qualità della vita dei cittadini è un dovere.”