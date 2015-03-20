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Alberi: fermiamo la mattanza. Presentazione del libro di Linda Maggiori a Senigallia

Mercoledì 20 maggio - Palazzetto Baviera - Ore 18:30 - Intervengono l'autrice, Cecilia Lorenzetti e Marco Lion

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Marco Lion candidato consigliere - Senigallia Cambia. Cambia Senigallia. AVS - Elezioni 2026
Alberi. Fermiano la mattanza

Partendo dal libro inchiesta di Linda Maggiori “Alberi: fermiamo la mattanza”, l’incontro sarà l’occasione per un approfondimento sul perché gli alberi sono sempre più minacciati da tagli indiscriminati, speculazioni e scelte incompetenti.

Il verde urbano è un’infrastruttura sociale essenziale: migliora la salute fisica e mentale, favorisce la coesione sociale, protegge dal rischio climatico e riduce le disuguaglianze. Una città che riduce gli spazi verdi penalizza chi non dispone di spazi privati e compromette la qualità della vita di tutti.

Alberi. Fermiano la mattanzaLa lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS ritiene che l’investimento nel verde pubblico sia un atto di equità, di bellezza e di responsabilità civile e, a differenza di quanto è avvenuto fino ad oggi, pretende una città sempre più verde, con spazi di qualità accessibili a tutti, in ogni quartiere e frazione.

I nostri obiettivi strategici sono:

Aumentare la superficie di verde pubblico e definire un piano di piantumazione alberi ad alto fusto per il raffrescamento urbano e la biodiversità.
Rigenerare le aree degradate.
Favorire la partecipazione dei cittadini alla cura del verde e dei parchi.
Realizzare il parco urbano del Misa e conservare le zone dunali.
Attuazione del Piano del Verde con mappatura degli interventi.
Creazione di nuovi parchi, giardini pubblici e corridoi ecologici e trasformare la Strada Statale 16 in viale alberato dal Ciarnin al Cesano dopo il suo declassamento a via di inter-quartiere e non più di attraversamento nord – sud.

Del libro di Linda Maggiori ne parleremo mercoledì 20 maggio al Palazzetto Baviera, dalle ore 18:30, con l’autrice e assieme a:

CECILIA LORENZETTI
Candidata Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS che ha curato il monitoraggio di Rete Riforestazione Marche sull’abbattimento di oltre 500 alberi a Senigallia

MARCO LION
Capolista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS

La cittadinanza è invitata.

Lista Senigallia Cambia – Cambia Senigallia – AVS

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