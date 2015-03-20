Progetto R.A.D.I.C.I., bando da 800mila euro per azioni pilota di welfare territoriale
Al via nelle Marche la fase più innovativa del progetto. Pubblicato un avviso pubblico rivolto agli Ets iscritti al Runts
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Una nuova opportunità per gli Enti del Terzo settore di sperimentare modelli innovativi di welfare di prossimità. Nell’ambito del progetto R.A.D.I.C.I. Rete Attiva per il Domani: Insieme per una Comunità Integrata, è stato pubblicato un avviso pubblico per la presentazione di progetti per azioni pilota di welfare territoriale, volte a promuovere innovazione, partecipazione e sviluppo comunitario.Continua a leggere e commenta su Marchenotizie.info
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