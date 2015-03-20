Crescere in salute: sani stili di vita in età pediatrica e adolescenziale Si è svolto a Senigallia un congresso organizzato dalla UOC Pediatria Neonatologia dell'Ospedale

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Sabato 16 maggio a Senigallia si è svolto il Congresso “Crescere in salute: sani stili di vita in età pediatrica e adolescenziale”, organizzato dalla UOC Pediatria Neonatologia dell’Ospedale “Principe di Piemonte”, con responsabile scientifico il Direttore del Reparto, la Dott.ssa Cristina Angeletti, e Comitato scientifico la Dr.ssa Patrizia Salvatori, la Dr.ssa Lucia Ferrito, la Dr.ssa Tiziana Romano e la Dr.ssa Veronica Palmucci.

Le malattie croniche non trasmissibili, “malattie dello stile di vita”, sono sempre più frequenti e spesso prevenibili, legate ad abitudini scorrette instaurate già dall’infanzia. La prevenzione precoce è quindi fondamentale: tra i principali fattori di rischio modificabili ci sono l’inattività fisica e la sedentarietà, l’alimentazione inadeguata e il sovrappeso. La salute dell’adulto si costruisce fin dall’infanzia promuovendo sani stili di vita: un’alimentazione equilibrata, attività fisica regolare, un adeguato riposo e la riduzione dell’esposizione a fattori di rischio. Le attività motorie e ricreative e lo sport costituiscono un veicolo di benessere ed integrazione e possono diventare per i Pediatri uno strumento educativo.

“Crescere in salute: sani stili di vita in età pediatrica e adolescenziale” è stato realizzato nell’ambito di un progetto più ampio, rivolto a giovani medici, pediatri, educatori, insegnanti, con l’obiettivo di favorire l’instaurarsi di un apprendimento culturale e comportamentale già nei primi anni di vita: analizzare le abitudini alimentari che comportano “malnutrizione” e promuovere l’adozione precoce di un insieme armonico di corretti stili di vita. Al congresso sono interventi numerosi relatori provenienti da sedi regionali e nazionali e sono stati affrontati aspetti dell’alimentazione e della nutrizione in età pediatrica con attenzione all’ambiente anche per il timing puberale e la fertilità. E’ stata approfondita la tematica attuale del microbioma enterico e delle sue implicazioni cliniche ed è stato approfondito il ruolo metabolico dell’ormone della crescita. Sono stati presentati percorsi ed interventi assistenziali e terapeutici nell’obesità pediatrica e adolescenziale ed è stato analizzato il ruolo dell’attività motoria nella crescita.

Il Congresso, per l’importanza scientifica degli argomenti trattati, ha ricevuto il Patrocinio dell’Università Politecnica delle Marche, della Società Italiana di Pediatria, della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica, della Federazione Medici Pediatri, della Società Italiana

Nutrizione Sport e Benessere.

A conclusione del Corso è stato presentato il Progetto Panps Junior del Panathlon Club Senigallia, progetto di promozione di sani stili di vita in età pediatrica che si concluderà mercoledì 3 giugno 2026 con l’evento “Crescere in salute: la camminata dei Bambini”.

da AST Ancona