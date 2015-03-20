Si è chiuso il trofeo Sergio Rossi a Senigallia Mille atleti da tutto il mondo al Pattinodromo

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Pattinaggio, si è conclusa la parata di campioni mondiali al quarto Trofeo Vesmaco di Senigallia.



Senigallia – Si è conclusa domenica 17 pomeriggio con il trofeo destinato alle categorie dagli under 9 ai ragazzi 12 la quarta edizione del Trofeo Vesmaco Città di Senigallia “Sergio Rossi”, manifestazione internazionale di pattinaggio velocità organizzata dalla LunA Sports Academy che si è svolta al pattinodromo senigalliese Francesco Stefanelli. L’unica tappa italiana delle cinque complessive del nuovo circuito europeo Speed Track European Series, organizzato dalla federazione internazionale World Skate Europe, ha visto partecipare circa mille atleti provenienti da tutto il mondo, comprese le selezioni nazionali della Colombia, dell’Italia, del Messico e dell’Olanda.

Un grande show con campioni del mondo delle relative distanze che hanno animato lo spettacolo e le giornate di gare lungo l’ovale senigalliese.

Sabato tra i senior la 5000 a punti maschile è andata a Kevin Alejandro Lenis Agarita della Selezione Colombia, secondo Francisco José Peula Cabello, NL Racing, al terzo posto Nicolas Alexander Garcia Pazmino, NL Racing. Primo italiano Alessio Clementoni, atleta di Martinsicuro. Nella stessa gara al femminile successo dell’olandese Lianne Van Loon, Powerslide Vesmaco World Team, davanti a Maria Camila Carmona Mendoza della Selezione Colombia, terza la lombarda Melissa Gatti dell’Alessi World Team.

Sesto posto per la senigalliese Linda Rossi delle Fiamme Azzurre, settima la sua compagna di squadra Giulia Lollobrigida, sorella di Francesca, doppio oronel pattinaggio velocità su ghiaccio alle Olimpiadi di Milano-Cortina e presente sugli spalti del pattinodromo senigalliese in questi giorni. La 500 sprint dedicata ai velocisti ha visto il successo di Santiago Vasquez Villareal della Selezione Colombia davanti al compagni di squadra Juan Diego Yepes Restrepo, terzo il campione del mondo di Siracusa, Vincenzo Maiorca della Rollerblade Spspsk World Team.

Lontani dal podio il fabrianese Cristian Scassellati e Alessio Piergigli, stella di Monte San Vito.

Al femminile successo di Kollin Andrea Castro Mosquera della Selezione Colombia, seconda la colombiana del Lgo World Team Maria Fernanda Timms Ariza, terza la spezzina Asia Negri di Sport Inside. Quarto posto col sorriso per la stella locale Alice Sorcionovo, LunA Sports Academy, reduce però da una stagione travagliata in cui non ha ancora trovato la forma migliore. «Il bilancio di questi quattro giorni è assolutamente positivo – commenta Roberto Arthemalle, presidente della LunA Sports Academy –, tutte le società sono rimaste entusiaste e ci hanno fatto i complimenti per l’organizzazione. Oggi si sono svolte le gare dei più piccoli, che fanno parte del circuito del Centro Italia, fino a ieri il circuito europeo che s’è concluso con la bella festa al Chiringuito Club con tantissimi partecipanti che anche dopo la festa si sono ritrovati per proseguire una notte di festeggiamenti. Oggi le gare si sono svolte regolarmente, vista la bellissima giornata, e come società non possiamo che rinnovare i ringraziamenti all’amministrazione comunale, al sindaco Olivetti, al vicesindaco Pizzi e alla Regione Marche per il patrocinio, ai tanti volontari che hanno partecipato alla riuscita di questa manifestazione, alla Croce Rossa, alla Protezione civile della Società Salvamento e a giudici e cronometristi».

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