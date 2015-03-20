Rognoli: “La colpa di essere ponti a Senigallia (ciò che il sig. Malerba non comprende)” "Rispondo solo perché i cittadini abbiano chiarezza delle questioni di cui si parla"

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Eg. Sig. Malerba, le comunico che non mi sento assolutamente offeso da ciò che scrive e le confesso che le rispondo solo perchè i cittadini abbiano chiarezza, delle questioni di cui si parla.

Probabilmente le non sa, o fa finta di non sapere, che è aperto al Tribunale dell’Aquila un procedimento penale contro i tecnici, in qualche modo direttamente coinvolti nella realizzazione del ponte 2 Giugno: ing. NAFEZ SAQUER, progettista e direttore dei Lavori; ing. Cristiano Aliberti, ing. Massimo Appolloni, tutti del Consorzio di Bonifica delle Marche, oltre all’ing. Stefano Stefoni al tempo Dirigente della P.F. Tutela del Territorio di Ancona e Gestione del Patrimonio della Regione Marche, che in data 14 dicembre 2020 (le Giunte Aquaroli e Olivetti erano in carica da due mesi) approvò definitivamente il progetto del nuovo ponte Due Giugno. Tragga lei le conclusioni con obiettività. Le anticipo che il 27 maggio, se non è stato già informato dall’avv. Canafoglia, ci sarà una udienza per decidere il trasferimento del processo dall’Aquila ad Ancona, trasferimento richiesto dalla Regione Marche, ufficialmente perché l’Aquila è troppo distante. Forse però le vere ragioni sono altre. Quindi come vede la Procura è al corrente dei fatti aprendo un procedimento penale relativamente alla esondazione. A Senigallia ci si è accorti di quello che stava succedendo quando si sono iniziati i lavori di demolizione, poi sospesi, del ponte, ed era novembre/dicembre 2020, per cui un esposto in Procura si sarebbe dovuto fare, penso, contro le Amministrazione in carica. Veniamo ora al Ponte Garibaldi. Avvisai due volte il Sindaco Olivetti,( che magari smentirà), di non far demolire il ponte perché non si sarebbe potuto ricostruire, e far invece eseguire delle prove di carico. Mi rispose dicendo che aveva una perizia ANAS che diceva di demolirlo. Perizia bizzarra, come bizzarre sono le giustificazioni contenute nel decreto di demolizione del ponte a firma di Acquaroli. Però è stato sciaguratamente demolito. Doveva pur esserci un colpevole per l’esondazione del 2022 nel centro città e non poteva essere il Due Giugno costruito da circa un anno, da quale amministrazione? Lo decida lei con obiettività. Acquaroli ha fatto come Ponzio Pilato, rivolgendosi ad Olivetti, nella seduta del Consiglio Grande “se volete il ponte il progetto è questo, se non lo volete basta che lo diciate”. Quindi la patata, un pochino bollente è passata nelle mani del Sindaco che come suo costume, al di fuori di qualche proclama (la sicurezza prima di tutto etc…) ha lasciato decantare il problema, in attesa della sentenza del TAR Marche, o dell’esito delle prossime elezioni.

Riguardo ad un progetto alternativo al ponte “Brugola” c’era già ed era la prima proposta del Prof. Ing. Petrangeli, noto progettista di ponti, incaricato da ANAS o dall’ing. Babini che è la stessa cosa, la cui soluzione proposta, che era l’unica possibile senza oltraggiare il centro. Fu scartata proprio da Babini e Olivetti in quanto “ non sufficientemente cautelativa …..”. Come vede sig. Malerba ci sono cose di cui parla senza conoscerle o fa finta di non conoscerle. Aggiungo che vi sono persone di FdI che non voteranno Olivetti anche e soprattutto per la questione del ponte Garibaldi.

A disposizione,

ing. Mauro Rognoli