Bandiere Blu 2026, premiate venti località marchigiane Acquaroli: "Le nostre coste continuano a distinguersi a livello nazionale per sostenibilità, servizi e attenzione al territorio"

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Le Marche si confermano tra le eccellenze italiane del turismo sostenibile conquistando anche nel 2026 venti Bandiere Blu, lo stesso numero dello scorso anno, nel riconoscimento assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) alle località marittime e lacustri con le migliori performance ambientali e dei servizi.

“Le venti Bandiere Blu confermate – dichiara il presidente della Regione, Francesco Acquaroli – rappresentano un risultato di grande valore per le Marche e testimoniano il lavoro portato avanti da Comuni, operatori turistici e cittadini nella tutela dell’ambiente e nella qualità dell’accoglienza. Le nostre coste continuano a distinguersi a livello nazionale per sostenibilità, servizi e attenzione al territorio. È un riconoscimento che rafforza l’immagine delle Marche come destinazione turistica di eccellenza e premia una strategia orientata alla valorizzazione del patrimonio naturale e alla qualità della vita”.