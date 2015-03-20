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Bilancio sociale: la FORM mette il turbo

Nel 2025, 10mila giornate lavorative, 145 professori d'orchestra impiegati e oltre 1,3 milioni erogati. +25% di spettatori

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Presentazione Bilancio Sociale FORM 2025

Un triennio di crescita di numeri per la FORM-Orchestra Filarmonica Marchigiana. Presentato questa mattina in Regione il bilancio sociale da Silvia Luconi, sottosegretaria alla Presidenza della Regione Marche con delega alla Cultura, Fabrizio Del Gobbo, presidente FORM, Francesco Di Rosa, direttore artistico FORM (quest’ultimo in collegamento) e Angelica Lupacchini, Consigliere del Comune di Ancona e Presidente della 6° Commissione Consiliare Permanente per la Cultura.

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Regione Marche
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Pubblicato Domenica 17 maggio, 2026 
alle ore 2:30
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