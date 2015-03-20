ATIM a Londra per incontrare il mercato turistico britannico Presenti anche cinque imprese del territorio

158 Letture Cronaca

Si è tenuta giovedì 14 maggio l’edizione 2026 dell’Italian Travel Workshop – ITW Londra, workshop B2B dedicato alla promozione del turismo italiano nel Regno Unito. In quest’occasione, ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche – ha accompagnato alcune imprese del territorio marchigiano con l’obiettivo di rafforzare la presenza della regione nei circuiti internazionali del turismo organizzato e costruire nuove opportunità di collaborazione con buyer, tour operator e operatori specializzati.

Cinque le realtà coinvolte: Grotte di Frasassi, Break in Italy, Enjoy Travel, Lindbergh Hotels e Tenuta Santi Giacomo e Filippo.