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ATIM a Londra per incontrare il mercato turistico britannico

Presenti anche cinque imprese del territorio

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ATIM a Londra

Si è tenuta giovedì 14 maggio l’edizione 2026 dell’Italian Travel Workshop – ITW Londra, workshop B2B dedicato alla promozione del turismo italiano nel Regno Unito. In quest’occasione, ATIM – Agenzia per il Turismo e l’Internazionalizzazione delle Marche – ha accompagnato alcune imprese del territorio marchigiano con l’obiettivo di rafforzare la presenza della regione nei circuiti internazionali del turismo organizzato e costruire nuove opportunità di collaborazione con buyer, tour operator e operatori specializzati.

Cinque le realtà coinvolte: Grotte di Frasassi, Break in Italy, Enjoy Travel, Lindbergh Hotels e Tenuta Santi Giacomo e Filippo.

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Pubblicato Domenica 17 maggio, 2026 
alle ore 6:30
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