Elezioni Senigallia 2026 Base Popolare sceglie Paola Candi e Giacomo Cingolani Sono candidati al Consiglio Comunale nella lista "Senigallia al Centro" a sostegno del Sindaco Massimo Olivetti

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Presentati a Senigallia i candidati alle prossime elezioni comunali del 24 e 25 maggio a sostegno del Sindaco uscente e ricandidato Avv. Massimo Olivetti.

“Sono orgoglioso che Base Popolare, nuova realtà politica che incarna i valori del Partito Popolare Europeo, abbia scelto di sostenere la mia candidatura” Afferma Olivetti. “Dal punto di vista politico e amministrativo mi ritrovo nei principi e nelle linee rappresentate dal movimento, fondati sull’attenzione alla persona, sulla concretezza e sul radicamento nei territori. Credo inoltre che la presenza di Paola Candi e Giacomo Cingolani rappresenti un valore aggiunto importante per la nostra coalizione e per la città di Senigallia. Due figure competenti, legate al territorio e capaci di interpretarne esigenze e potenzialità con serietà e spirito di servizio. Una rappresentanza estremamente positiva che potrà offrire un contributo concreto al lavoro amministrativo dei prossimi anni.”

Nel percorso a sostegno della coalizione di centrodestra, Base Popolare Marche ha scelto di sostenere due candidature della lista “Senigallia al Centro”: Paola Candi e Giacomo Cingolani, figure espressione del territorio, dell’impegno civico e della concretezza amministrativa.

Paola Candi, imprenditrice nel settore immobiliare e Presidente Provinciale FIAIP, vanta una lunga esperienza amministrativa e politica maturata sin dagli anni Novanta tra Comune di Ostra e Provincia di Ancona. Da sempre impegnata nel mondo dell’associazionismo e della promozione culturale e sociale, porta nella candidatura competenza, attenzione alle persone e profonda conoscenza del territorio.

Giacomo Cingolani, cresciuto nella frazione di Sant’Angelo, ha maturato esperienze professionali nel settore industriale come meccanico e macchinista. Profondo conoscitore del territorio rurale e delle sue esigenze, è impegnato nella tutela ambientale, nella

valorizzazione delle tradizioni locali e nella promozione di una gestione equilibrata della fauna selvatica e delle attività agricole.

Emanuele Petrucci, Coordinatore regionale di Base Popolare Marche, dichiara: “Base Popolare Marche ha la sua linfa nei territori e nei territori lavora con coloro i quali ritiene all’altezza di amministrarli al meglio. Un lavoro che guarda sia al candidato Sindaco, nella figura preparata ed attenta di Massimo Olivetti, ma anche e soprattutto al gruppo e alla squadra con cui dovrà guidare una realtà importante per le Marche quale è Senigallia.

A fronte di ciò abbiamo condiviso un percorso sostenendo due candidati che, pur non essendo iscritti a Base Popolare, riteniamo di alto profilo affinché Senigallia possa guardare ancora più in alto.

La scelta di Base Popolare è quella di mettere la persona al centro, prima ancora dei simboli di partito o delle ideologie: preparazione, costanza, competenza insieme ai valori popolari sono per noi fondamento di fiducia.

Riteniamo che Paola Candi e Giacomo Cingolani sapranno lavorare al meglio per la comunità senigalliese e rappresentare un supporto leale e concreto al candidato Sindaco e a tutta la squadra di governo della città.”

Alla conferenza stampa ha partecipato Graziano Stacchiotti, iscritto di Base Popolare che molto sta contribuendo per la crescita del movimento anche nella città di Senigallia