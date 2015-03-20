Doppia presentazione per Massimo Bello al Salone del Libro di Torino
Nella giornata di domenica 17 maggio
Un appuntamento di rilievo nel panorama culturale nazionale e internazionale vedrà protagonista Massimo Bello, autore del volume “La mia storia europea”, in occasione del Salone Internazionale del Libro di Torino, in programma presso il Lingotto Fiere.
Domenica 17 maggio, l’autore sarà presente con una doppia presentazione del libro, ospitata in due distinti spazi espositivi della manifestazione:
alle ore 17.00 presso lo stand di CNA Editoria
alle ore 18.00 presso lo stand della Regione Marche
Un’opportunità significativa per incontrare il pubblico e approfondire i contenuti dell’opera, che ripercorre il cammino dell’integrazione europea, dal Manifesto di Ventotene fino ai più recenti sviluppi dell’Unione europea, affrontando temi centrali quali lo Stato di diritto e la tutela delle libertà fondamentali.
La presenza in due stand istituzionali rappresenta un riconoscimento importante per l’autore e per il valore del volume, inserito in un contesto di grande prestigio come quello del Salone torinese, punto di riferimento per editoria, cultura e dibattito pubblico.
Al termine delle presentazioni è prevista una sessione di firma copie.
L’iniziativa si inserisce nel calendario degli eventi promossi da CNA Editoria e Regione Marche, a testimonianza dell’attenzione verso la produzione editoriale e il contributo culturale del territorio.
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