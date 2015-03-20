Elezioni comunali: Cecilia Lorenzetti (Senigallia Cambia-Cambia Senigallia/AVS) si presenta "Vorrei davvero che i senigalliesi si sentissero responsabili e parte attiva della società e della ricostruzione di Senigallia"

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Mi sono candidata perché Senigallia è la mia città. Dopo essere stata 20 anni fuori rivedendola non mi sembrava più la stessa: piena di asfalto, nuove costruzioni cresciute come funghi, speculazione del territorio e tagli di oltre 500 alberi in 4 anni. (come da monitoraggio Rete Riforestazione Marche).

Invece io ricordavo una Senigallia verde, piena di arte e cultura, dove si respirava aria internazionale ma che aveva anche un’identità locale molto forte.

Con la mia esperienza sia nell’ambito dell’ambiente che in quello dell’infanzia e dell’arte voglio portare bellezza a Senigallia.

Grazie alle mie ricerche con l’universita’ di Madrid per il tema Outdoor Education, in antropología dell’educazione e per il benessere dei bambini e delle bambine, voglio restituire questa città anche all’infanzia e all’adolescenza, fasce di popolazione invisibilizzate.

Voglio che ci siano più luoghi pubblici e vissuti, luoghi di condivisione, cultura e supporto tra diverse generazioni, anche a partire da progetti scolastici in collaborazione con il Comune.

Senigallia deve ritornare ad essere la città amata dai suoi cittadini e dalle sue cittadine, una città inclusiva dove i suggestivi paesaggi e monumenti possano diventare aule a cielo aperto per i bambini e ragazzi, dove si possa uscire, sfruttare il mare per fare ricerca scientifica e sensibilizzare la popolazione sul tema dell’ambiente e della convivenza.

Vorrei che fosse una città più accogliente e gentile, dove tutti insieme possiamo fare rete contro la violenza e l’isolamento sociale.

Un altro tema che ho a cuore è il rispetto del mare e del fiume, della campagna nonché dei tanti numerosi animali che vi abitano, per una agricoltura e un’allevamento sostenibili.

Dobbiamo entrare in sintonia con il nostro territorio e capire di cosa ha bisogno, che molto spesso e’ anche quello di cui abbiamo bisogno noi . Rispetto, amore e cura.

Sogno per Senigallia dei viali alberati dove possano essere ripiantati con criterio tutti i 500 alberi abbattuti, con cura, non come quelli che vediamo stecchiti ai bordi delle rotatorie.

Una città dove Cultura e ambiente si incontrino e dove gli eventi collegati all’ambiente possano essere anche eventi culturali, divertenti, con spazi di incontro, sport e musica.

Vorrei che l’amministrazione portasse avanti una ricerca proprio sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza applicati alla rigenerazione culturale della città e che possano partecipare anche loro per renderla più bella.

Questo per evitare la dispersione scolastica di adolescenti e dare a loro spazi di aggregazione in cui possano sperimentare attività che li fanno crescere e gli insegnano anche delle abilità da spendere sul mercato.

Cura e rispetto per evitare che Senigallia sia una città dozzinale in cui il turismo inquina e basta e fa entrare soldi solo a una determinata fascia di popolazione mentre sfrutta le altre e sfrutta il territorio, l’ambiente e gli animali.

Per ripartire dobbiamo pensare a questa città come un esempio di innovazione nelle Marche e sul territorio italiano, ripensarla come un luogo di ricerca e avanguardia, dove si possa respirare aria di libertà e democrazia. E perché no..portare una sede di università anche qui.

Una città in cui i cittadini e cittadine possano sentirsi parte della cosa pubblica e possano agire per proporre.

Serve una comunicazione diretta con le istituzioni dove queste possano ascoltare e rispondere. Non come e’ successo a noi con la Rete Riforestazione Marche che abbiamo bussato agli uffici chiedendo di fare un progetto serio e non ci sono mai state date delle risposte concrete.

Vorrei davvero che i senigalliesi si sentissero responsabili e parte attiva della società e della ricostruzione di Senigallia, a partire dal cuore.