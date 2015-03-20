Incontro pubblico martedì 19 maggio al Circolo Arci Uisp di Borgo Molino Presenti il candidato sindaco Olivetti e i candidati consiglieri Campagnolo e Sartini

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Martedì 19 maggio 2026 alle ore 21:00, presso il Circolo Arci Uisp di Borgo Molino (via G. Vico 22), incontro, con la partecipazione del Sindaco Massimo Olivetti, dell’Assessore all’Ambiente Elena Campagnolo e del Candidato Giorgio Sartini con i cittadini di Borgo Molino e con chi è interessato alle tematiche per la messa in sicurezza della città durante le piene del fiume Misa.

Le tematiche che verranno trattate sono:

– Comunicazione delle sette schede preparate dal Comune di Senigallia per il nuovo Accordo Negoziato con la Regione Marche. Gli studi richiesti con le schede consentiranno di elevare la portata del fiume Misa, nel tratto finale della città, portando l’ attuale capacità di transito del fiume al suo raddoppio e quindi l’alluvione del 15 settembre 2022 non sarebbe avvenuta a Senigallia, ma avrebbe, purtroppo, interessato solo i comuni dell’interno perché la manutenzione ordinaria non era stata fatta da decenni anche dopo dell’alluvione del 3 maggio 2014.

– Presentazione della scheda 5 preparata con discussione delle modalità per la rimozione dell’interferenza idraulica di Borgo Molino, creata negli anni 1960 con la strada di accesso all’Autostrada, oggi di accesso alla Complanare, che ha trasformato il Borgo in una vasca d’espansione durante le piene del Fiume. L’azione consentirà ai cittadini residenti di non essere più allagati come è avvenuto nel 1976 – 2014 – 2022.

– Presentazione della Manutenzione Ordinaria del Fiume Misa che sarà attuata tramite la «GUARDIANIA OPERATIVA del MISA – NEVOLA» che si occuperà di effettuare la manutenzione dell’intero fiume Misa –Nevola. Avverrà tramite delega delle competenze da parte della Regione Marche. La potete trovare scritta sommariamente nel programma elettorale della Coalizione che sostiene Massimo OLIVETTI alla pag. 6.

– Modifica dell’illuminazione degli attraversamenti pedonali del Borgo per renderli adeguati e pienamente visibili agli automobilisti nelle ore notturne.

– Manutenzione/rifacimento del manto stradale di via Savonarola, di via Beccaria e altri tratti del Borgo.

Giorgio Sartini candidato residente nel Borgo Molino