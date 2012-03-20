Rivera, Tardelli, Giannini, Nela e tanti altri ospiti al premio Renato Cesarini Il campione senigalliese della Juventus sarà celebrato a Jesi con l'annuale premio

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Grandi nomi in arrivo a Jesi per l’edizione 2026 del Premio Renato Cesarini.



Saranno personaggi come Gianni Rivera e Marco Tardelli ad arricchire l’11^ edizione del premio in memoria dell’ex calciatore di River Plate e Juventus, nativo di Castellaro di Senigallia, celebre per i suoi gol allo scadere, in particolare quello che diede origine alla famosa zona il 13 dicembre 1931, firmato al 90° di un Italia-Ungheria terminata 3-2 al Filadelfia di Torino.

Location del premio il Centro Congressi dell’Hotel Federico II di Jesi, il 25 e 26 maggio.

Nell’occasione saranno celebrati i giocatori che hanno realizzato il gol last minute di A, B 2025/26: al momento in testa il romanista Malen col gol al Parma di domenica.

Tra gli ospiti annunciati Gianni Rivera, Marco Tardelli, Marco Simone, Alessio Tacchinardi, Ariedo Braida, Giuseppe Giannini, Massimo Carrera, Sebino Nela, Presidente Figc Femminile Federica Cappelletti, moglie di Paolo Rossi.

La cerimonia di consegna del premio è in programma martedì 26 dalle 16 al Centro Congressi del Federico II. Questa sarà anticipata dal summit World Wide Business del lunedì pomeriggio. Attesi il Presidente della regione Francesco Acquaroli, l’Europarlamentare Carlo Ciccioli e Massimo Stronati Presidente Interporto Marche.

La consegna del premio Cesarini di martedì 26 sarà introdotta da un talk show sportivo, seguita da cena di gala al Salone Feste. A condurre saranno Marco Lollobrigida, Simona Rolandi di Rai Sport, Luca Marchesini, Massimiliano Nebuloni, Paolo Assogna e Cristiana Buonamano di Sky Sport, Carsten Füss (Dazn Germania).

Il vincitore dell’edizione 2026 scriverà il suo nome nella storia accanto ai suoi illustri predecessori tra cui Paulo Dybala, Ciro Immobile, Nicolò Barella, Riccardo Orsolini, senza dimenticare il premio speciale al Grande Milan degli Immortali di Arrigo Sacchi, consegnato nel 2022. Nell’ultima edizione, a Civitanova, erano stati premiati l’ex Presidente della Roma Rosella Sensi, il Presidente Coni Marche Fabio Luna, Roberto Pruzzo, Franco Causio, Sebastiano Rossi, Federico Giunti, Massimo Briaschi, Odoacre Chierico, Alessio Cacciamani, gli allenatori Fabrizio Castori, Giuseppe Iachini e Serse Cosmi, il DG Lube Volley Giuseppe Cormio, coach Giampaolo Medei, l’imprenditore Riccardo Cotarella, il manager food Daniele Bartocci, Simona Rolandi e La Domenica Sportiva.