Prime presentazioni marchigiane al Salone di Torino Venerdì 15 “Agire con le parole” a cura di Marina Turchetti

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“Partecipare a un appuntamento così autorevole non è un semplice atto di presenza, bensì la testimonianza di una scelta consapevole, quella di investire nel sapere e nella creatività come linfa vitale per la nostra crescita e la nostra identità futura”.

Queste le parole del Vicepresidente del Consiglio regionale Giacomo Rossi al taglio del nastro dello stand Marche al Salone internazionale del Libro di Torino.

Uno stand, quello allestito in sinergia tra Giunta e Consiglio regionale, che si appresta ad ospitare, durante lo svolgimento di questa XXXVIII edizione del Salone, un ricco programma di iniziative, attività culturali e presentazioni librarie.

“Questo stand non è solo uno spazio espositivo – ha aggiunto Giacomo Rossi – È un racconto. È il racconto di una Regione che riconosce nella cultura un bene immateriale prezioso, capace di tenere insieme comunità, territori e generazioni”.

Cultura, ma anche ambiente, paesaggio, tradizioni e promozione turistica. Caratteri che ha voluto evidenziare la Sottosegretaria alla Presidenza della Giunta regionale Silvia Luconi. “Nello stand Marche raccontiamo la storia della nostra regione – ha evidenziato Silvia Luconi – e lo facciamo anche in forza di alcuni eccezionali risultati, come Ancona Capitale italiana della Cultura 2028 e la scoperta della Basilica di Vitruvio. Occasione straordinaria – ha aggiunto Luconi – in uno degli eventi più rappresentativi della nostra nazione”.

All’inaugurazione il Vicepresidente Enrico Piergallini ha rimarcato il valore della presenza del Consiglio regionale in questo spazio culturale come “momento imprescindibile”. “Obiettivo – ha detto Piergallini – è quello di far conoscere la nostra regione anche attraverso i libri e la cultura”.

La consigliera regionale e Vicepresidente della Commissione Cultura Micaela Vitri ha affermato “Il Salone non è solo una vetrina, ma anche occasione per far conoscere e valorizzare tutte le eccellenze della nostra regione”.

“Donne del Rinascimento a Camerino” di Maria Pierandrei.Il libro, ispirato da un progetto scolastico, riordina con intenti divulgativi le fonti e gli studi dedicati alle figure di Elisabetta e Giovanna Malatesta di Varano, Caterina Cibo Varano, Costanza Varano Sforza e Camilla Battista Varano. Cinque donne che ebbero un peso significativo nella storia della Signoria camerte dei Da Varano, fondata nel 1266.

“Mondi eterni in piccole vie – Alla riscoperta dei borghi” a cura del Liceo artistico Scuola del Libro di Urbino

Il volume nasce da un progetto che ha visto protagonisti gli studenti del Liceo Artistico – Scuola del Libro di Urbino impegnati in un percorso di riscoperta ed esplorazione dei borghi del Comune. Attraverso interviste, fotografie e video, i ragazzi hanno saputo cogliere l’anima dei territori tracciando un itinerario di memorie, volti e luoghi a testimonianza della vitalità e ricchezza culturale di queste comunità.

“Le meridiane della provincia di Pesaro e Urbino” di Riccardo Pagliarani

Un affascinante viaggio alla scoperta delle meridiane che da millenni decorano piazze, giardini e facciate del territorio della provincia di Pesaro-Urbino. Il volume si presenta come una vera e propria guida realizzata dall’autore dopo anni di ricerca e catalogazione di questi antichi strumenti presenti nel territorio provinciale.

LA PRESENTAZIONE DI VENERDI’ 15 MAGGIO, ORE 10

“Agire con le parole” a cura di Marina Turchetti

Quattordici contributi di altrettante autrici compongono un mosaico di storie di donne che aiuta a riscoprire professioniste, artigiane, musiciste, pioniere nelle arti e nelle scienze. Accanto ai racconti di vita, le riflessioni su temi cruciali come il linguaggio, la maternità, la cura e il benessere, con uno sguardo che contrasta i luoghi comuni e le generalizzazioni.