Senigallia guarda all’Europa: EDRA Costruzioni porta l’ecosistema EDRA 5.0 al tavolo nazionale di Legacoop sull’edilizia cooperativa e accessibilità abitativa Ora la sfida: mettere a terra sviluppi immobiliari per trasformare Senigallia nella capitale italiana dell'innovazione in edilizia

224 Letture Vetrina Aziende

Quando si discute di casa, si discute di società. E quando una cooperativa nata cinquant’anni fa in una città di provincia siede allo stesso tavolo con le grandi organizzazioni nazionali del settore per parlare di futuro, di Europa e di innovazione significa che qualcosa di davvero importante si sta muovendo. È quello che è accaduto questa mattina, venerdì 8 maggio, a Bologna.

Nella sala riunioni dell’ottavo piano della Torre Legacoop, immersa nel cuore pulsante del distretto cooperativo emiliano, si è consumato un confronto interno a un mondo che ha già scelto di abitare il futuro. L’incontro congiunto organizzato da Legacoop Abitanti e Legacoop Produzione e Servizi sul tema “Abitare e Affordability: la rilevanza dei sistemi costruttivi e produttivi” non era una semplice riunione di categoria. Era, nei fatti, il tentativo di rispondere a una delle domande più urgenti che attraversano l’Europa contemporanea: come si costruisce una casa accessibile, sostenibile e di qualità in un mercato che sembra aver smarrito la bussola?

A quella domanda, tra gli altri, ha provato a rispondere anche EDRA Costruzioni Soc. Coop., che con la presenza del proprio Consigliere avv. Luca Antonietti ha portato a Bologna non soltanto il peso specifico di cinquant’anni di cantieri marchigiani, ma qualcosa di più raro e prezioso: la testimonianza viva di una cooperativa che ha avuto il coraggio di guardarsi allo specchio, riconoscere la necessità di cambiare rotta e trasformare quella consapevolezza in un progetto concreto e ambizioso. Senigallia, insomma, non come periferia del dibattito ma come protagonista consapevole di una trasformazione che non ammette ritardi.

Il programma della mattinata ha offerto una sequenza di interventi che, presi insieme, hanno restituito un affresco lucido e per certi versi inquietante della situazione attuale. Andrea Laguardia, Direttore Nazionale di Legacoop Produzione e Servizi, ha aperto i lavori tracciando le coordinate di un settore in profondo mutamento. Rossana Zaccaria, Presidente di Legacoop Abitanti, ha illustrato con rigore analitico le opportunità — ma anche le esigenze — legate al Piano Europeo per l’Affordable Housing, un documento che ridisegna le priorità del Vecchio Continente in materia di accesso alla casa e che per le cooperative italiane rappresenta al tempo stesso una finestra straordinaria. Daniela Cappelletti, Vicepresidente di Cooperativa Fabrica, ha ragionato sulla progettazione integrata e sull’industrializzazione del processo costruttivo come leve strategiche irrinunciabili per chi voglia fare qualità senza rinunciare alla competitività. Infine, Massimiliano Manuzzi, Responsabile Costruzioni e Impianti di Legacoop Produzione e Servizi, ha affrontato senza infingimenti il tema del caro materiali e dei nuovi prezzi di costruzione, con una riflessione sulle opportunità che la tecnologia offre per contenere i costi degli alloggi senza sacrificarne il valore.

In questo contesto denso e sfidante, l’intervento dell’avv. Antonietti ha raccontato con rara franchezza ciò che EDRA ha già attraversato. Ha descritto il turnaround profondo che negli ultimi anni ha investito la cooperativa senigalliese: una stagione di discontinuità necessaria, difficile e al tempo stesso liberatoria, in cui la governance ha scelto di rimettere in discussione consolidate abitudini operative, di ridisegnare i processi interni, di attrarre nuove energie e competenze, di dotarsi di una visione strategica che andasse oltre la gestione dell’ordinario. Non una ristrutturazione cosmetica, dunque, ma un atto di coraggio istituzionale che ha ridato linfa, direzione e identità a una realtà che aveva ancora molto da dire.

Da quel turnaround – ispirato dalla sapiente azione di Legacoop Marche – è nato, o meglio si è compiuto, il percorso EDRA 5.0. Si tratta di un vero ecosistema tecnologico proprietario che rappresenta la forma concreta che quella rinascita ha preso nel tempo. Digitalizzare i cantieri senza svuotarli di umanità, industrializzare i processi senza appiattire la qualità, costruire in modo sostenibile senza rinunciare all’accessibilità economica per le famiglie. Una scommessa consapevole, quella di EDRA, che dimostra come si possa fare impresa edilizia nel 2026 con la stessa serietà di cinquant’anni fa, ma con strumenti, mentalità e ambizioni radicalmente rinnovati.

Perché EDRA, è bene ricordarlo, nasce il 22 aprile 1975 a Senigallia, in un’epoca in cui costruire significava rispondere a un bisogno primario e urgente della comunità locale. Mezzo secolo dopo, quel bisogno non è scomparso: si è semplicemente trasformato, si è fatto più complesso, si è intrecciato con dinamiche europee, con crisi dei materiali, con l’incessante espansione monetaria, con mercati immobiliari sempre più inaccessibili per le fasce medie della popolazione. EDRA non si è tirata indietro davanti a questa nuova complessità. Al contrario, l’ha fatta propria, l’ha elaborata e ne ha tratto la forza per reinventarsi. Ed è forse questa la lezione più interessante che la storia recente della cooperativa senigalliese consegna al dibattito nazionale: che la crisi, quando affrontata con lucidità e con il giusto coraggio, può diventare il motore più potente di una trasformazione autentica.

C’è un filo sottile ma resistente che attraversa tutta la storia di questa cooperativa e che oggi si manifesta con particolare chiarezza: la convinzione che costruire non significhi soltanto alzare muri, ma partecipare alla costruzione del tessuto civile e sociale di una comunità. Una convinzione che questa mattina è arrivata fino a Bologna, in una sala in cui si decidono le traiettorie del settore per il prossimo decennio. Portarla lì, dopo una stagione di rinnovamento così profonda, è forse il segnale più eloquente di quanto EDRA Costruzioni abbia ritrovato se stessa. Se l’attività di impostazione è stata portata a termine, ora giunge la sfida più avvincente per il prossimo futuro: mettere a terra gli sviluppi immobiliari per trasformare Senigallia nella capitale italiana dell’innovazione in edilizia.

Un ringraziamento sincero e sentito va a Legacoop Abitanti, Legacoop Produzione e Servizi e alla sede di Legacoop Emilia-Romagna per aver voluto e saputo costruire uno spazio di confronto all’altezza della complessità del momento. In un’epoca in cui il dibattito pubblico tende alla superficialità e alla brevità, saper riunire attorno a un tavolo competenze, esperienze e visioni diverse per ragionare con serietà sul futuro della casa non è affatto scontato. È, anzi, un atto politico nel senso più nobile del termine.